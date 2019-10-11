Programlama Öğreten Grasshopper Masaüstüne Geldi!
Google'ın programlamayı eğlenceli bir biçimde öğretmeyi amaçlayan uygulaması, artık masaüstünde de var!
Google, yeni başlayanlara programlamayı öğreten Grasshopper aracını masaüstüne getirdiğini duyurdu. Milyonlarca kullanıcısı olan Grasshopper, masaüstüne gelmesiyle birlikte daha çok kullanıcıya ulaşacak.
Bir Grow with Google girişimi olan Grasshopper'a masaüstüne gelmesiyle iki yeni ders de eklendi. Bu dersler, masaüstünde ve laptoplar için özel olarak tasarlanmış ve bir kod düzenleyicisi kullanıyor. Bu derslerin amacı, web sayfası geliştirmenin temellerini öğretmek. Bu kapsamda "Web Sayfalarına Giriş" dersi, basit web sayfaları oluşturmak için JavaScript, HTML ve CSS öğretiyor.
Android ve iOS'ta da bulunan ücretsiz Grasshopper'ı denemek istiyorsanız, web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.
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