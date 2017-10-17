Project Loon kendi firmasına kavuşabilir
Google'ın da bağlı olduğu Alphabet, Project Loon'u ayrı bir firmaya dönüştürebilir...
Project Loon, garip bir isme sahip garip bir proje olabilir ancak görünene göre Google'ın ana firması Alphabet bu projeye inanıyor. Google'ın balonlu internet projesi, Alphabet X'in yenilik laboratuvarına geçmiş, daha sonra da kendi firmasına dönüşüyor gibi gözüküyor. Business Insider, kısa bir süre önce "Loon Inc." olarak adlandırılan bir firmayı ilk olarak fark eden isim oldu. Bu durum da Alphabet'in artık Loon'un kendi başına bir firma olmaya hazır olduğunun bir işareti.
Projenin amacı, şu anda internete sahip olmayan zor erişilen bölgelere, kendi başlarına uçan ve gezinen balonlar aracılığıyla internet sağlamak. Konsept garip gözükse de, Alphabet Project Loon ile başarı yakalamış durumda. Projeye Porto Riko'ya yardım için FCC tarafından bir "deneysel lisans" verilmiş durumda ve proje, daha önce Peru'daki sel felaketinde bölgeye yardımcı olmuştu.
Alphabet'in, başarılı olan firmaları kendi çatısının altından ayırmaya yönelik bir geçmişi bulunuyor. Waymo, Nest ve Access bu durum için iyi örnekler arasında.
Levent Öztürk
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