PS4 için özel teşekkür sürümü

Sony, PlayStation 4 kullanıcılarına teşekkür etmek için kısıtlı sayıda üretilen bir model çıkarıyor!

PlayStation'dan teşekkür özel sürümü

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TEKNOLOJİK OKUL İHTİYAÇLARI

HONOR 10 FIRSATI!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Samsung ve Spotify Ortaklığı Ne Sunacak?
PS4 için özel teşekkür sürümü
Telekomünikasyon Sektörünün 2017 Karnesi Açıklandı
Artık hizmetler arası veriler kaybolmayacak
Galaxy Watch ve Apple Watch Karşılaştırması

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir