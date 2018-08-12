PS4 için özel teşekkür sürümü
Sony, PlayStation 4 kullanıcılarına teşekkür etmek için kısıtlı sayıda üretilen bir model çıkarıyor!
Sony, platformun dünya çapında 525,3 milyon adet satışını geçmesine yardımcı olan PlayStation hayranlarına teşekkür etmek için özel olarak tasarlanmış bir PS4'ü yayınlayacak. PlayStation 4 Pro 500 Million Limited Edition, 24 Ağustos'ta piyasaya sürülecek ve 449.99 £ (499.99 $) fiyatı ile satışa sunulacak.
Özel tasarım, klasik siyah PS4'ün, bakır PS4 logolar ile derin mavi yarı saydam bir konsol ile değiştiriyor, ünitenin ön tarafında da bireysel numarası (1 - 50.000) yer alıyor. Sınırlı sayıda üretilen konsolun sadece 50.000'i kullanıma sunulacak – bu yüzden de satın almak için hızlı davranmanız gerekebilir.
Konsolda yer alanlar:
- Özel tasarım PlayStation 4 Pro sistemi (HDD 2TB)
- Özel tasarım kablosuz dualshock kontrol kolu
- Özel tasarım PlayStation kamera
- Özel tasarım dikey stand
- Özel tasarım mono kulaklık
- AC güç kablosu
- HDMI kablosu
- USB kablosu
- Basılı malzemeler
Ayrıca, sınırlı sayıda Altın Kablosuz Kulaklık ve kablosuz kontrol kolu da ayrı olarak satılacak. Kulaklıklı mikrofon setinin fiyat 79.99 £ (99.99 $) olarak belirlenmişken, kontrol kolunun fiyatı ise 54.99£ (64.99 $) olarak belirtilmekte.
Kontrol kolu yarı saydam koyu mavi ve yarı mat iken, Altın Kulaklık 500 Milyon Sınırlı Üretim aynı koyu renkte son kata ve her iki taraftaki bakır PlayStation logosuna sahip. Bu ürünler de 24 Ağustos itibariyle, yine sınırlı sayıda sunulacaklar...
Levent Öztürk
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