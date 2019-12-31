PS5 DualShock'a Arka Düğmeler Gelebilir

2020'nin sonunda çıkması beklenen PlayStation 5 ile birlikte gelecek olan DualShock oyun kumandasıyla ilgili yeni bilgiler var.
Yeni yayınlanan ve LetsGoDigital'in keşfettiği patent, arkasında dört yeni düğmeye sahip olan bir DualShock denetleyicisini gösteriyor. Bu düğmeler, Xbox One'ın gamepad'lerine bir karşılık olarak sunuluyor olabilir. Tasarıma göre düğmelerden büyük olan ikisi, yukarı ve aşağı hareket edebiliyor. İki küçük düğme ise basılabiliyor ve basınç derecesini algılayabiliyor.
Patent, düğmelerin oyun karakterini kontrol etmek için kullanıldığını söylemek dışında ayrıntılarına çok fazla girmiyor. Patent tasarımdan daha çok kullanıma odaklandığından, düğmelerin son hali farklı görünebilir. Dahası patentlerin gerçeğe dönüşme garantisi bulunmuyor.
Yeni düğmeler, piyasadaki DualShock 4 denetleyicisi için satışa sunulan Back Button Attachment'a benziyor. DualShock 5 belki de böyle bir aksesuara ihtiyaç duymadan düğmeleri sunacak. Şimdilik her şey dedikodudan ibaret, ancak PS5 oyun kumandasının bugünküne kıyasla çok büyük bir değişiklikle gelmeyeceğini söyleyebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın