Pubg: Battlegrounds oynaması ücretsiz oluyor!

Pubg: Battlegrounds 12 Ocak 2022'de oynaması ücretsiz hale getiriliyor! PC ve konsollarda ücretsiz oynanabilir hale getirilecek olan Pubg: Battlegrounds isteyenlere Plus seçeneği de sunacak.

Pubg: Battlegrounds oynaması ücretsiz oluyor!

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