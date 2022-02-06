PUBG: BATTLEGROUNDS'a Ücretsiz Olmak Yaradı!

Popüler battle royale oyunu, 2017'deki çıkışıyla karşılaştırıldığında ciddi bir büyüme elde etti.

PUBG: BATTLEGROUNDS'a Ücretsiz Olmak Yaradı!

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