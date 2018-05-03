PUBG Hilecilerine Büyük Cezalar Geldi

15 PlayerUnknown's Battlegrounds hacker'ı, karşı karşıya kaldıkları büyük cezaların şokunu yaşıyor!

PUBG hilecilerine büyük ceza

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