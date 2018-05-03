PUBG Hilecilerine Büyük Cezalar Geldi
15 PlayerUnknown's Battlegrounds hacker'ı, karşı karşıya kaldıkları büyük cezaların şokunu yaşıyor!
Popüler savaş arenası oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) geliştiricileri, yayınladıkları bir açıklama ile oyun içerisindeki hile karşıtı çalışmaları hakkında oyuncuları bilgilendirdi. Bu açıklama, Steam üzerinde yayınlandı ve detaylar, PUBG için hack programları geliştirerek sattığından şüphelenilen 15 kişinin Çinli otoriteler tarafından tutuklandığını belirtiyordu. Bu tutuklanmaların sonucunda şüpheliler, 5 milyon doların üzerinde ceza aldılar.
Çinli otoritelerin yaptıkları açıklamaya göre bu programların bir kısmı Trojan virüslerini içeriyordu ve bunlar aracılığı ile "geliştiriciler, kullanıcıların PC'leri üzerinde kontrol sahibi oluyor, verilerini tarıyor ve yasa dışı bir şekilde bilgi çekiyorlardı."
PUBG üzerinde hile kullanımı, oyun geliştiricilerinin oldukça ciddiye aldıkları muazzam bir problem. Geliştiricilerin kullandıkları hile karşıtı yazılım BattlEye'ın sadece 2018 Ocak ayında 1 milyondan fazla oyuncuyu yasaklamasından da durumun ciddiyeti rahatlıkla anlaşılabiliyor.
PUBG ekibi, oyuncular adil bir ortamda eğlenmeye devam edene kadar hack ve hile programları ve geliştiricilerine karşı çalışmalarını devam ettireceklerini belirtiyor...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın