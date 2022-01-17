PUBG'nin Kopya Oyun Savaşında Yeni Gelişme: Bir Kez Daha Mahkemede...

Dünyanın en popüler oyunlarından PUBG, geçtiğimiz günlerde BATTLEGROUNDS ile artık ücretsiz şekilde oyun severlere sunulnmaya başlamıştı. Oyunun yapımcı ekibi KRAFTON'un yaptığı açıklamayı sizlerle bu haberimizde paylaşmıştık. Krafton'dan yeni gelen haber ise bu defa bir dava ile ilgili.
Pek çok oyun geliştirici ekibin başına geldiği gibi, Krafton da zaman zaman telif haklarını mahkeme salonlarında arıyor. Daha önce de Garena Online karşısında telif hak talebinde bulunan ve davalık olan Krafton, bir kez daha Garena Online ile aynı sorunla karşı karşıya kalmış durumda.
Garena Online, oyunu Free Fire: Battlegrounds'ı Google Play Store ve App Store'da satışa çıkarmıştı. Ve doğal olarak bu isim ve oyunlar arasındaki büyük benzerlikler, iki oyun şirketi arasında soruna neden olmuştu. Krafton, Grena'yı kendi oyunun kopyalamakla suçlamıştı.
Daha önce Singapur'da Garena Online'yı dava eden Krafton, bu defa da konuyu ABD Federal Mahkemesi'ne taşıdı. 2017 yılında açılan davada anlaşma sağlanmış, ancak Garena Online daha sonra sözünde durmayarak oyunun satışına devam etmişti.
Bakalım bu defa konu nasıl sonuçlanacak.
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