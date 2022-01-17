PUBG'nin Kopya Oyun Savaşında Yeni Gelişme: Bir Kez Daha Mahkemede...

PUBG Mobile'ın yapımcısı Krafton, bir diğer oyun şirketine, oyununu taklit ettiği iddiası ile yeni bir dava daha açtı!

  • Ercan Uğurlu
PUBG'nin Kopya Oyun Savaşında Yeni Gelişme

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