PUBG LITE, Tayland'ta teste başladı
PUBG'nin sistem gereksinimleri daha düşük olan PUBG LITE sürümü için Tayland'ta testlere başlandı!
- Levent Öztürk
2017'de PlayerUnknown's Battlegrounds Battle Royale türünde büyük bir popülerlik kazanmıştı ve sadece Steam üzerinde aynı anda neredeyse iki milyon PC oyuncusuna ulaşmayı başarmıştı. Her ne kadar oyun Xbox One, PlayStation 4 ve mobil platformlar için de sunulmuş olsa da, genel olarak hile kullanımdan da büyük oranda etkilenmiş ve hem yasakların planlanması hem de Çin'deki 120 PUBG hile geliştiricisinin tutuklanması ile sonuçlanmıştı.
Geçtiğimiz birkaç aydır ortalama aynı anda oynayan oyuncu sayısının 500000'in altında olmasına rağmen oyun, Kasım 2018'den beri belki de tatil dönemi dolayısıyla tekrar yükselişe geçmiş gibi gözüküyor. Her şeye rağmen oyuncu sayısının genel olarak düşmesi, PUBG Corp'u oyunun PUBG LITE adlı yeni bir sürümünü sunmaktan alıkoymamış gibi gözüküyor.
Geçtiğimiz yıl Filipinler'de testine başlanan PUBG Mobile Lite ile aynı olmayan PUBG LITE, özel olarak "oyunun temel özellikleri için gerekli donanıma ulaşması güç olan" PC platformundaki oyunculara yöneltilmiş durumda. Hatta geliştirme ekibinin beta testi için sunduğu özelliklere bakılırsa, oyun entegre grafiğe sahip sistemlerde bile oynanabilecek gibi gözüküyor.
Ancak PUBG LITE ve normal PUBG arasında başka farklılıklar da bulunuyor. PUBG LITE, temel PUBG oyunundan ayrı, tekil bir oyun ve özel içerikler ve QoL özellikleri sunacak kendi özel geliştirme ekibine sahip. Belki de daha önemlisi, PUBG LITE bedava bir ürün ve oyunu deneyimlemeyi daha fazla kişi için mümkün kılacak.
Şu anda PUBG LITE beta sürümü sadece Tayland için sunulmuş durumda ve tek kişi, iki kişi ve üçüncü kişi gözünden birlik oyunları ile sınırlı durumda...
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