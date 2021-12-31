PUBG MOBILE Yeni Yıl Galasında 600 Bin TL'lik Ödül Dağıtacak

PUBG MOBILE, Yeni Yıl Galası etkinliğinde sürpriz isimlerle bir araya gelecek, oyun severlere toplamda 600 Bin TL değerinde harika ödüller dağıtacak.

PUBG MOBILE 600 Bin TL'lik Ödül Dağıtacak

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