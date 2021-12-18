PUBG: NEW STATE İlk Büyük Güncellemesini Sunuyor

KRAFTON, Inc. bugün PUBG: NEW STATE'in piyasaya çıkışı sonrası ilk büyük güncellemesini duyurdu ve oyun dünya genelinde 45 milyondan fazla indirme sayısını aştı. Survivor Pass Vol. 2 artık mevcut ve oyuncuların yeni oyun içi ödüllerin kilidini açmalarına olanak sağlıyor. Ayrıca, orijinal PUBG: BATTLEGROUNDS'un geliştiricisi PUBG Studios'un oynaması ücretsiz yeni nesil mobil battle royale oyununa yeni araçlar, yeni bir silah, silah kişiselleştirme seçenekleri ve daha fazlası eklenmiş bulunuyor.
PUBG: NEW STATE'in yeni güncellemesi ile gelen ana özellikleri aşağıda inceleyebilirsiniz ve tüm yama notlarını BURADAN okuyabilirsiniz:
Survivor Pass Vol. 2: Şu anda mevcut olan bu Pass'in hikayesindeki ana karakter, Dream Runners grubundan Bella'dır. Oyuncuların Bella'nın tüm görünümlerini kazanmak için çeşitli hikaye görevlerini tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca oyuncular çeşitli araç görünümleri ve karakter görünümleri kazanmak için Premium Pass'a yükseltebilirler ve Pass'in 48. seviyesine ulaştıklarında 1.500 NC geri kazanabilirler.
Yeni Araçlar: Oyundaki diğer araçlara kıyasla daha fazla dayanıklılık sunan altı kişilik minibüs Electron da dahil olmak üzere oyuna iki yeni ve farklı araç ekleniyor. İki kişilik bir spor araç olan Mesta da oyunda yer alıyor; güçlü bir hızlanma sunuyor ve yüksek hızlara çıkabiliyor. Electron Troi ve eğitim alanında, Mesta ise Troi, Erangel ve eğitim alanında bulunuyor.
Yeni Silah: Bu yeni güncelleme ile oyuncular, düşük geri tepmeli yeni bir saldırı tüfeği olan L85A3'ü elde edebiliyorlar. Atış hızı oyundaki diğerlerinden daha düşük olsa da L85A3, oyunun 5.56m cephane kullanan tüm saldırı tüfekleri arasında en yüksek hasarı sunarak, düşmanlarla orta-uzun mesafelerde mücadele etmek için harika bir seçimdir.
Yeni Silah Özelleştirmesi: M416, SLR ve L85A3 silahları için yeni özelleştirme seçenekleri eklendi. Oyuncular artık artan dikey geri tepme pahasına hasarı artırmak için M416'ya bir uzun namlu ekleme seçeneğine sahipler. SLR, daha az hasar pahasına ateşleme doğruluğunu artırmak için 5.56 mm'lik bir Namlu ile donatılabilecek. Oyuncular ayrıca yeni L85A3 saldırı tüfeğini dikey geri tepmeyi azaltacak ve ayrıca çömelmiş veya yüzüstüyken daha kontrollü geri tepme sunacak bir Dikey Ön Kabza Bipod ile donatabilecekler. Fakat Dikey Ön Kabza Bipod kullanıldığında L85A3'ün ADS hızı düşecektir.
Davranış Puanları Sistemi: Pozitif oyunu teşvik etmek için yeni bir Davranış Puanları Sistemi tanıtıldı. Örneğin takım öldürmeleri gibi olumsuz davranışlar rapor edilirse, oyuncular Davranış Puanlarını kaybederler. Başarı Puanları belirli bir eşiğin altına düşerse, Solo oyunda toplam başarı puanlarını zamanla yükseltene kadar Squad Mod oynayamaz.
PUBG: NEW STATE'in ilk büyük güncellemesi Android ve iOS kullanıcıları için oynanabilir durumdadır. Yeni yıl dönemini kutlamak için Kış Festivali lobi teması sunulmuştur. Sezon boyunca, hafta sonu oyun etkinlikleri ve oyuncuların "Crimson Snowflake - M416" silah görünümü kazanacakları "Winter Festival Challenge" dahil olmak üzere birçok oyun içi etkinlik düzenlenecektir. PUBG: NEW STATE hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.newstate.pubg.com adresini ziyaret edin veya bizi sosyal medyada (Twitter/Instagram/Facebook/YouTube) takip edin. Basın materyalleri için bu linki ve bültenler için lütfen resmi PUBG: NEW STATE basın odasını ziyaret edin.
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