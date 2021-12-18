PUBG: NEW STATE İlk Büyük Güncellemesini Sunuyor

Yeni bir Survivor Pass, yeni araçlar, silahlar, kişiselleştirme seçenekleri ve daha fazlası artık mevcut.

PUBG: NEW STATE İlk Büyük Güncellemesini Sunuyor

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