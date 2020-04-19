PUBG Sezon 7 ile Vikendi, Yeni Görünümüne Kavuşuyor

PUBG Corporation bir süredir aktif olmayan Vikendi adasını PUBG Sezon 7 ile tekrardan geri getiriyor. Oyuncular Dinoland ve Cosmodrome bölgelerinin yeni görünümlerini ve 7.1 güncellemesinin bir parçası olarak kesintisiz bir demiryolu devresini deneyimleyebilecekler.