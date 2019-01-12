PUBG Yasak Listesi Büyüyor!
PUBG'nin yasaklanan profesyonel oyuncu listesi her geçen gün biraz daha büyüyor!
Player Unknown's Battlegrounds'da (PUBG) 12 profesyonel oyuncu daha yasak aldı. Yasakların sebebi ise hile yapmak veya takım arkadaşının hile yapmasına göz yummak olarak belirtiliyor.
Hileler PUBG için büyük bir problem ve bu problemin boyutu, geçtiğimiz yıl sonuna yaklaşırken aralarında dört profesyonelin de bulunduğu 30.000 kişilik yasak serisinden anlaşılabiliyor. Yeni eklenen 12 oyuncu konusunda ise PUBG Corp'un açıklaması, sadece yasakların "izin verilmeyen program" kullanımı veya ikisinin durumunda bir takım arkadaşının kullandığından haberdar olması ancak bu konuda sessiz kalması olduğunu belirtiyor.
Ancak Eurogamer'ın söylediğine göre yasak alan oyuncuların bazıları bu konuda internet üzerinde konuşuyorlardı ve "radar hack'i" kullandıklarını kabul ediyorlardı. Bu hack (bir VPN bağlantısı kullanarak) sunucuya giden veri paketlerini okumak ve oyun sırasında diğer oyuncuların yerlerini öğrenmek olarak tanımlanabilir. Profesyonel oyunlarda hile kullandıkları belirlenen altı profesyonel oyuncu üç yıl boyunca rekabetçi PUBG oyunlarından uzaklaştırıldı ve rekabetçi olmayan (genel) oyunlarda hile kullanan dört profesyonel rekabetçi oyunlar için iki yıllık uzaklaştırma aldı. Hile kullanmayan ancak takımlarından birinin kullandığını bilen iki oyuncu ise, hile kullananlarla aynı şekilde üç yıllık uzaklaştırma cezası alarak geri kalan oyuncular için örnek teşkil edecek bir ceza aldılar. PUBG Corp, "ortak bir kazanç için takım arkadaşlarının hilebaz hareketlerine sessiz kalmanın aktiviteleri kendileri yapmış kadar şiddetli cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz" cümlesi ile konu hakkındaki fikirlerini duyurdu.
Avrupa takımı Sans Domicile'ın bu hileli davranışlara katılan dört oyuncusu bulunuyordu ve bunun sonucu olarak takım ligdeki (Contenders League) yerini kaybetti. Dahası bu takım, ancak bütün kadrosunu değiştirirse gelecekteki etkinliklere katılmasına izin verilecek. Ayrıca PUBG Corp, hile yapan profesyonellerin üzerindeki kıskacını daha da sıkıştıracağını ve herhangi bir resmi espor turnuvasına katılacak oyuncuların "tüm hesaplarının detaylı bir geçmiş taramasından" geçeceğini söyledi. Eğer herhangi bir hile uygulaması veya yöntemi bulunursa, bu oyuncular uzaklaştırılacak ve rekabetçi oyunlardan yasaklanacaklar.
Levent Öztürk
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