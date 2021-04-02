Pusula, Google Haritalar'a Geri Döndü

Uzun zamandır yokluğu hissedilen pusula, Google Haritalar (Google Maps) uygulamasının kullanıcılarından gelen baskı sonrasında "yuvasına" geri döndü.

Google Haritalar, pusulasına kavuştu

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