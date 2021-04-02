Pusula, Google Haritalar'a Geri Döndü

Uzun bir aradan sonra Google, Android'deki Haritalar'da pusula widget'ını geri getiriyor. İlk olarak Android Police tarafından fark edilen bir destek mesajında Google "görülen büyük talep üzerine" bu küçük aracı geri getirmeye karar verdiğini açıklamıştı. Görülen o ki, takipçilerin baskısı zaman zaman işe yarıyor ve büyük şirketler kendilerini bu talepleri karşılamak zorunda hissediyorlar.
Haritalar'ın en son sürümünü (10.62) indirdikten sonra, navigasyon sırasında pusulanın da artık görülmekte olduğunu fark edeceksiniz. Google, pusulayı ilk olarak 2019'un başlarında ortadan kaldırmış ve bunu da "gezinme ekranını temizlemek" için yaptığını söylemişti. Ancak garip bir şekilde, aynı şeyi iOS tarafı için yapmamıştı. İPhone ve iPad'de pusula her zaman olduğu yerde kalmıştı.
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