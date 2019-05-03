Putin, İnternet İzolasyon Tasarısı'nı İmzaladı
Rus lideri Vladimir Putin'in imzaladığı yasa tasarısı, Rusya'daki internet kullanıcıları arasında büyük tepkiyle karşılandı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü internet üzerinden devlet kontrolünün sıkılaştırılmasını öngören yasa tasarısını imzaladı. Yeni yasa, Rusya'daki internet servis sağlayıcılarının yabancı sunuculardan çıkarılmasını gerektiriyor. Yasa aynı zamanda küresel internetten kopması durumunda ülkenin çevrimiçi kalmasına izin verecek bir ulusal alan sistemi oluşturulması çağrısında da bulunuyor. Financial Times raporuna göre yasa 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
Rus yetkililer ilk önce 2016 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ABD siber stratejisine bir cevap olarak bu tedbiri Aralık ayında sunmuştu. Tasarı, sivil özgürlük gruplarından ve Rus vatandaşlarına göre yalnızca devlet sansürünü arttırmak için alınmış bir karar olduğundan dolayı sert eleştiriler aldı. NPR'ye göre, Moskova'da düzenlenen "Ücretsiz İnternet" mitingleri medyanın yıllarca gördüğü en büyük gösterilerden bazılarıydı. Devlet tarafından finanse edilen bir anket, Rusların yüzde 52'sinin tasarıyı onaylamadığını gösterdi.
Rusya'nın internet özgürlüğü halihazırda tartışmalı bir konu. Rus hükümeti birçok web sitesini engelliyor, VPN kullanımını sınırlandırıyor ve dış fon alan yabancı kuruluşları "yabancı ajanlar" olarak nitelendiriyor. Geçen yıl, bir Rus mahkemesi ülkenin mesajlaşma uygulaması Telegram'ı yasaklayabileceği yönünde karar vermiş ve bu durum büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Freedom House, 2018 tarihli "Net Özgürlük" raporunda Rusya'yı "serbest değil" kelimeleri ile nitelendirerek milletvekillerinin içeriği kısıtlamak ve Rusların çevrimiçi kimliklerini isimsiz tutmasını önlemek için sürekli çaba gösterdiğini belirtmişti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın