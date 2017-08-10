Qualcomm - Apple Kavgasında Yol Haritası Belli Oldu!
Qualcomm ve Apple arasında devam eden, iPhone satışlarının yasaklanmasına kadar uzanabilecek kavganın yol haritası belli oldu!
Apple ve Qualcomm arasında son zamanlarda iyiden iyi kızışan bir savaş var. İş ortaklığından doğan sıkıntının geldiği son nokta ise, oldukça geniş çaplı. Karşılıklı suçlamalar havada uçuşurken, iki teknoloji devinin akıbeti önümüzdeki günlerde belli olacak. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından soruşturma altına alınan olayın, kısaca tarihçesi ise şu şekilde...
Apple, iPhone'larında kullandığı Qualcomm'un modemlerinin performansının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Bunun karşılığında Qualcomm da, Apple'ın bazı patentleri izinsiz kullandığından dolayı şikayetçi olmuş, ardından da iPhone satışlarının ABD'de durdurulmasını talep etmişti. Sonunda dava ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na intikal etmiş ve soruşturma altına alınmıştı. Şimdi ise, davanın detayları netlik kazanıyor.
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, mobil elektronik cihazlar ve bunların radyo frekansı ve işleme bileşenlerini inceleyerek değerlendirmelerde bulunacak. Buradaki "mobil elektronik cihazlar"dan kasıt, elbette iPhone 7 olacak. Komisyon, soruşturmayı tamamlamak için önümüzdeki 45 gün içinde hedef tarihi belirleyecek. Arkasından da Apple'ın patent ihlalinde bulunup bulunmadığı da ortaya çıkmış olacak.
Ercan Uğurlu
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