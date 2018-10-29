Qualcomm Apple'dan dünyaları talep etti!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim