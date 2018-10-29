Qualcomm Apple'dan dünyaları talep etti!
Qualcomm ve Apple arasındaki patent sorunları, işlemci devinin tazminat talebiyle yeni bir boyuta taşındı!
Apple ve dev yonga üreticisi Qualcomm arasındaki sorunlar iki yıldır devam ediyor. Qualcomm; 2017 yılında açtığı davada, "Patent haklarının ihlal edildiği" gerekçesiyle Apple'dan 1.2 milyar dolar talep etmişti. Qualcomm bu kadarla kalmamış ve "Şirketin kullanıcıları yanlış yönlendirdiği" iddiasıyla Apple'ın ürünlerinin ABD'de satılmaması yönünde başvuruda bulunmuştu.
İki ay kadar önce, Qualcomm cephesinden çok daha ciddi bir iddia ve açıklama geldi. Qualcomm sözcüsü, "Apple'a artıkmodem satışı gerçekleştirilmeyebileceğini, zira şirketin Qualcomm'un sırlarını çalarak Intel'e sattığını" iddia etti.
Söylentilere göre Qualcomm, Apple'a karşı 7 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Reuters'in haberine göre yonga üreticisi, Apple'ın patent haklarını defalarca kez ihlal ettiğini savunuyor. Bahsi geçen patentlerin, farklı iPhone'larda anlaşma dışı olarak iki kez kullanıldığını iddia ediyor. Amerikalı yonga üreticisinin iddiasına göre, Apple haksız olarak 7 milyar dolar gelir elde etti.
Apple'ın avukatları ise, bir patent için iki kez ücret ödemenin adil olmadığını savunuyor ve bahsi geçen iddiaları reddediyor.
Qualcomm'un mahkemede çok fazla şansı olmadığını düşünüyoruz. Zira Apple'ın en büyük rakipleri Samsung ve Google başta olmak üzere; Intel, Facebook ve Microsoft, 2017 yılında yaptığı açıklamalarla Büyük Elma'ya, Qualcomm davalarında destek olacaklarını duyurmuşlardı. Şirketlerin lobi gücü hesaplandığında, davanın Qualcomm lehine gelişmesi güç.
Barış Terun
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