Qualcomm, Apple'dan Küçük Bir Servet Alıyor!
Qualcomm'un ikinci çeyrek raporu, firmanın Apple'dan alacağı büyük lisans ücretini ortaya çıkardı!
Qualcomm'un ikinci çeyrek sonuçları, Apple'ın patent ihlalleri için bir defalık olmak üzere 4,5 milyar dolar ile 4,7 milyar dolar arasında bir ödemede bulunacağını ortaya çıkardı.
Apple'ın ödeyeceği lisans ücretlerini içermeyen gelirlerin yüzde 5 artarak 5 milyar dolara ulaştığı ve Qualcomm'un beklentilerini aştığı gözleniyor. Qualcomm yaptığı açıklamada buna vurgu yaparken Apple ile birkaç senelik sözleşme yaptıklarını ve firmaya bir müşteri olarak destek sunmak için can attıklarını belirtti.
Apple'ın ödemelerinin üçüncü çeyrek sonuçlarına dahil edileceği söylenirken lisans gelirleri, Apple'ın yine lisans ücreti ödediğini gösteriyor.
Qualcomm'un lisans gelirleri ise telefon piyasasındaki durgunluk nedeniyle şirketin beklentilerinin altında. Apple'ın ödeyeceği ücretler hesaba katıldığında bile tahminler statik görünüyor. Qualcomm, 5G destekli telefonların pazarda bir talep dalgası oluşturacağına inanıyor. Dahası Apple ile olan anlaşma, Apple'ın 5G iPhone modem yongalarının da Qualcomm tarafından üretilmesi anlamına gelebilir.
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