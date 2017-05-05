Qualcomm Bir Hafta Sonra Snapdragon 660'ı Açıklayacak
Şirket, yeni çip setini 9 Mayıs'ta Pekin'de bizlerle tanıştıracak. Peki bu çipset hangisi olacak; bizlere neler sunacak?
Qualcomm bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta Salı günü, yani 9 Mayıs'ta üst-orta menzilli çip seti olan Snapdragon 660'ı bizlerle tanıştıracağını bildirdi. Şirket, Pekin'de gerçekleşecek etkinliğe Çin medyasını davet etti.
Kimse Snapdragon 660'ın tam olarak nasıl özelliklere sahip olduğunu bilmiyor, ancak Kasım ayında sızan bilgiler, 660 dışında Snapdragon 835'inde özelliklerini gösteriyor.
Eğer sızan bilgilere güvenirsek, 14nm işlemci ile Adreno 512 işlemci ile eşleşmiş gibi görünüyor. İşlemci çekirdeğinin oluşumuyla ilgili iki olasılık var: ya sekiz çekirdekli Kyro ya da Cortex-A73 ve CortexA53'ün karışımı bir set, iki olasılıkta da big.LITTLE tekniği kullanılacaktır. Bu da daha güçlü çekirdeklerin daha ağır taslakları yerine getireceği, daha güçsüz çekirdeklerin ise daha ufak görevleri tamamlayacağı anlamına geliyor.
LTE modem Snapdragon X10 olacak ve 2015'te yayınlanan çip setleri Snapdragon 808 ve 810'da ile aynı. Snapdragon X10, 450Mbps indirme hızı ve 50Mbps'lik yükleme hızı sunacak.
Tüm bu bilgilerin resmi olan tek kısmı, Qualcomm'un Salı günü yapacağı açıklamadan ibaret. Önümüzdeki hafta, sızan bu bilgilerin ne kadar doğru olduğunu hep birlikte göreceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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