Qualcomm Çok Yakında Bu Deve Satılabilir

Qualcomm'u satın almak isteyen dev şirket; "daha fazla para" isteğine rağmen geri adım atmıyor!

Qualcomm çok yakında satılabilir

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