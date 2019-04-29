Qualcomm Kullanan Akıllı Telefonlar Tehlikede!
Ortaya çıkartılan yeni bir güvenlik açığı, Qualcomm işlemci kullanan akıllı telefonları tehlikeye attı!
- Ercan Uğurlu
Zaman zaman üreticilerin güvenlik açığına maruz kaldığına ilişkin haberler görüyoruz. Bunlara yeni bir örnek de Qualcomm'dan geliyor. Qualcomm işlemcilerini kullanan akıllı telefon ve tabletlerde yeni bir güvenlik hatası ortaya çıktığı bildirildi. Bu güvenlik açığı, Qualcomm yonga seti kullanan akıllı telefonların, yonga setinin QSEE adı verilen alanında yer alan özel veri ve şifrelerin sızdırılabilmesine sebep oluyor.
QSEE'de (Qualcomm Secure Execution Environment) yer alan özel veri ve şifre anahtarları kötü amaçlı yazılımlara karşı açık hala getiren hata, Qualcomm'un yayınladığı CVE-2018-11976 güncellemesiyle Qualcomm cephesinden hemen onarılmış durumda. Fakat yine de tehlike sürüyor. Zira bu güncelleme, Android işletim sistemine gelecek yeni güncellemede yansıtılacak. O nedenle akıllı telefon ve tabletinizin yeni güvenlik güncellemesini aldığından emin olmanız önemli.
Android işletim sistemi, Play Store'da yer alan çok sayıda kötü amaçlı yazılıma karşı açık bulunduruyor. Her ne kadar Google bu açıkları her ay yayınladığı güvenlik güncellemeleri ile kapasa da, geliştiriciler yeni açıklar buluyor. 2018 yılında yarım milyar Android kullanıcısının Play Store'dan farkında olmadan kötü amaçlı yazılım indirdiği düşünüldüğünde, Android işletim sisteminde güvenlik ve bilinçli kullanım önemli. O nedenle eğer Andorid işletim sistemi kullanıcısıysanız, muhakkak telefon ve tabletinizin güvenlik güncellemelerini aldığından emin olun. Ayrıca güvenli bir antivirüs yazılımı kullanın ve daha da önemlisi, telefonunuza yüklediğiniz uygulamaların güvenli olduğundan emin olun.
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