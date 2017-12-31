Qualcomm, Otonom Arabalarını Teste Başladı!
Qualcomm, kendini-süren arabalarını Kaliforniya'da test etmeye başlıyor!
Kaliforniya, bazı otonom araba üreticilerine, araçlarını yollarında test etmeleri için izin veriyor. Bu firmaların arasında Qualcomm da var. Çip yapımcısı, 12 Aralık'ta bir araç ve üç sürücü testi için izin aldı, böylece bu eyalette araçlarını test eden rakipleri Nvidia ve diğer firmalara katılmış oldu. Qualcomm, Waymo gibi kendi otonom araçlarını yapmıyor ve test ettiği tüm araçlar birkaç sene önce açıkladığı 9150 C-V2X yongasını kullanıyor.
Bu yonga, araçlara 360-derece görüş hattı olmayan farkındalık sağlıyor, ayrıca birbirleriyle trafik ışıkları gibi bir altyapı ile iletişim kurabiliyorlar. Araba yapımcıları zamanla bunu kendi otonom arabalarının güvenlik sistemi olarak kullanabilirler. Firmanın otomotiv ürün yönetiminden sorumlu Nakul Duggal, Qualcomm'un otonom arabalarda anahtar bir oyuncu olmak istediğini söylüyor. Bunun yanında firma, araçlarını test için Çin, Almanya, İtalya ve Japonya'ya da göndermeyi düşünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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