Qualcomm, Otonom Arabalarını Teste Başladı!

Qualcomm, kendini-süren arabalarını Kaliforniya'da test etmeye başlıyor!

Qualcomm, otonom arabalarını teste başladı!

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