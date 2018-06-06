Qualcomm, Snapdragon 850'yi Duyurdu!

Qualcomm, PC'leri yakından ilgilendiren yeni işlemcisini ortaya çıkardı! İşte Snapdragon 850 hakkında her şey...

Qualcomm, Snapdragon 850'yi Duyurdu!

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