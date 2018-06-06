Qualcomm, Snapdragon 850'yi Duyurdu!
Qualcomm, PC'leri yakından ilgilendiren yeni işlemcisini ortaya çıkardı! İşte Snapdragon 850 hakkında her şey...
Qualcomm, Windows 10'lu "Always On" PC'lere yönelik yeni işlemcisi Snapdragon 850'yi tanıttı. Bu PC'ler, mobil Snapdragon yongalarını kullanıyorlar ve LTE bağlantısı, uzun pil ömrü gibi telefonlara benzer özellikler sunuyorlar.
Qualcomm'a göre Snapdragon 850, 1,2Gbps'lik LTE bağlantı hızı sunabiliyor ve devamlı kullanımda 25 saatlik bir kullanım süresi sunabiliyor. İlk Snapdragon 835'li laptop'lar 20 - 22 saatlik bir pil ömrü sunmaktaydı. İşlemcinin önceki nesillere göre yüzde 20'lik bir performans geliştirmesi sunduğu ve yapay zeka performansının 3 kat yüksek olduğu belirtiliyor.
Yeni işlemci aslında Galaxy S9 gibi üst seviye telefonlarda kullanılan Snapdragon 845'in PC'ler için optimize edilmiş bir sürümü. Yani Snapdragon 850'yi telefonlarda görmeyeceğiz. İşlemci, Snapdragon 845'te olduğu gibi Kyro 385 çekirdeklerini, Adreno 630 GPU'yu kullanıyor ve 10nm üretim teknolojisine sahip. Firmanın AI Engine makine öğrenimi motoru, işlemcinin özellikleri arasında.
Qualcomm'a göre yeni yongayı kullanan PC'ler bu sene, önümüzdeki aylarda piyasada olacaklar.
Zeynel A. Öztürk
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