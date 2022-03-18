Qualcomm, Ukrayna'nın Çağrısına Uyarak Rus Şirketlerine Satışı Durdurdu

Qualcomm, Ukrayna'nın işgalinin ardından ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara uygun olarak, çiplerini ve diğer ürünlerini Rus şirketlerine satmayı durdurduğunu doğruladı. Ürünlerini Rus firmalarına satmayı bırakan teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere birçok büyük ABD işletmesi, işgalin ardından Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı veya kapattı.
Ukrayna başbakan yardımcısı ve dijital dönüşüm bakanı Mykhailo Federov, Qualcomm ürünlerinin Rusya'da hala mevcut olduğunu ve "yanlışlıkla" Moskova'nın "binlerce Ukraynalıyı öldürmesine" izin verdiğini iddia ederek Qualcomm'a çağrı yapmıştı. Federov, şirkete yönelik bir bildiride "BT endüstrisi her zaman sorumluluk ve demokrasi değerlerini desteklemektedir. Şirketinizin de bunları paylaştığına inanıyoruz. Şimdi sorumluluk geleceği tanımlayan seçimdir. Ve şimdi, insanların yaşamları her zamankinden daha fazla seçiminize bağlı. Şirketinizi, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı tamamen durdurulana ve adil düzen yeniden sağlanana kadar Rusya Federasyonu'ndaki her türlü ilişkiyi sona erdirmeye ve tüm operasyonları durdurmaya çağırıyoruz"" demişti.
Qualcomm'un satışı durdurma kararının ardındansa Federov, şirkete harekete geçtiği için teşekkür etti ve şirketin Ukraynalı kurtarma ekiplerine uydu telefonları göndererek olaylara daha hızlı yanıt vermelerini ve birbirleriyle daha hızlı iletişim kurmalarını önerdi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın