Qualcomm'a Avrupa Komisyonu'ndan Yeni Ceza
Avrupa Komisyonu, çipleriyle bir çok telefona hayat veren Qualcomm'a önemli bir ceza kesti!
- Levent Öztürk
Qualcomm'un çalışma yöntemleri Avrupa'daki rekabet kuralları ile sorunlu bir geçmişe sahip. Şimdi de Avrupa Komisyonu (EC) Amerikalı çip devine bir kez daha "yıkıcı fiyatlandırma" olarak adlandırılan sebep ile 242 milyon Euro ceza kesti.
Ceza, 2015 yılında başlayan bir EC incelemesi sonucunda geldi. Qualcomm'un 2009 ve 2011 yılları arasında, piyasa üstünlüğünü ele geçirmek için çipsetlerini Huawei ve ZTE'ye masrafın altına sattığı iddia ediliyordu. Bu hareket, en büyük rakibi Icera'nın, 2011'de Nvidia tarafından alınmasının ardından 2015 yılında taban bant çipseti işinden çekilmeye zorladı.
Qualcomm'a kesilen bu son cezaya yönelik EC Komisyon Üyesi Margrethe Vestager, "bu stratejik hareketin piyasada rekabeti ve yeniliği engellediğini, büyük bir talep ve yenilikçi teknolojiler için potansiyele sahip bir sektörde tüketicilere sunulan seçenekleri sınırladığını, bunun da AB anti-tekel kanunları içerisinde yasak olduğunu" söylüyor.
Bu ceza, Qualcomm'un geçtiğimiz yıl ulaştığı cironun %1.7'sine denk geliyor. Ayrıca EC, firmanın gelecekte benzer bir davranıştan kaçınmasını da istiyor.
Bu ceza, Qualcomm'un anti-rekabet davranışlarından dolayı aldığı ilk ceza değil. Geçtiğimiz yılın başlarında da Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu, şirkete 2011 ve 2016 yılları arasında Apple'a iPhone ve iPad cihazlarında sadece kendi çiplerini kullanması için para ödeyerek piyasa üstünlüğünü kötüye kullandığı gerekçesi ile 997.4 milyon € ceza kesmişti.
Qualcomm ise, ceza ile ilgili kısa bir açıklama yaparak, itiraz edeceğini söyledi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın