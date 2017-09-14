Qualcomm'dan Apple'a Hedefi Tutmayan Bir Taş!

Qualcomm, iPhone X'in tanıtılmasından birkaç saat önce yayınladığı mesajla Apple'a sağlam bir taş atmak istedi. Ama sonuç istediği gibi olmadı!

Qualcomm'dan Apple'a Hedefi Tutmayan Bir Taş!

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