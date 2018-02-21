Qualcomm'dan Yeni Referans VR Başlığı ve Fazlası!

Qualcomm, yeni referans VR başlığı Snapdragon 845 VR'ı ve fazlasını ortaya çıkardı!

  • Zeynel A. Öztürk
Qualcomm'dan Yeni Referans VR Başlığı ve Fazlası!

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