Qualcomm'dan Yeni Referans VR Başlığı ve Fazlası!
Qualcomm, yeni referans VR başlığı Snapdragon 845 VR'ı ve fazlasını ortaya çıkardı!
- Zeynel A. Öztürk
Qualcomm, Snapdragon 845 VR başlığına yönelik referans tasarımını bugün ortaya çıkardı. Başlık, firmanın geçen ay duyurduğu Snapdragon 845 sistem mimarisini kullanıyor.
Snapdragon 845 başlık, 2400 x 2400 piksellik iki ekranı 120fps'de gösterebiliyor. Bu değerler piyasadaki çoğu başlığa kıyasla oldukça yüksek. Örneğin HTC'nin Vive'ı sadece 1400 x 1600 çözünürlüğe sahip. Yeni başlık, "foveated rendering" adlı yöntemle kullanıcının gözünün nereye odaklandığını anlayabiliyor ve diğer alanların çözünürlüğünü düşürebiliyor. Böylece sadece odaklandığınız noktalar yüksek çözünürlükte işleniyor ve performans tasarrufu sağlanıyor.
Snapdragon 835 ve 820 platformlarını temel alan seleflerinin üzerinde geliştirmeler yapan Snapdragon 845 başlık, iddiaya göre önceki nesle kıyasla yüzde 30 daha yüksek grafik performansı, yüzde 30 daha iyi güç verimliliği, iki kat yüksek görüntü çıktısı sağlıyor. Qualcomm Kryo 385 CPU ve bir Adreno 630 GPU ile gelen platform, özel bir Hexagon dijital sinyal işleme birimine (DSP) ve bir Spectra 280 görsel sinyal işlemcisine (ISP) sahip. Platform, 3 boyutlu sesi de destekliyor.
835'in referans tasarımı, geçen seneki MWC'de duyurulduktan sonra yaz aylarında ürün tanıtımlarına dönüşmüştü. 845 ürünleri için de benzer bir zaman planlaması bekleyebiliriz.
Yeni Yapay Zeka Motoru
Qualcomm'un MWC 2018 tanıtımlarının bir parçası olarak bugün ortaya çıkardığı yapay zeka motoru, yakın gelecekteki mobil cihazlarda önemli roller üstlenebilir.
Yeni yapay zeka motoru, farklı donanım ve yazılım bileşenlerini bir araya getirerek cihaz üzerinde işleme işini hızlandırıyor, böylece kullanıcının yapay zeka deneyimini hızlandırıyor. Yeni yapay zeka motoru, Snapdragon 845, 835, 820 ve 660 yonga setlerinde destekleniyor.
Qualcomm, yeni yapay zeka motorunun OnePlus, Motorola gibi firmalar tarafından halihazırda kısmen desteklendiğini, bu firmaların gelecekteki amiral gemilerinde tam olarak destekleneceğini söylüyor.
Yeni motor, kullanıcı için örneğin fotoğraf çekerken özneye odaklanma gibi işlemlerin daha hızlı yapılmasını, bu sırada pilin eskisinden daha az tüketilmesini sağlayacak. Ses ve doğal dil işleme alanlarında da gecikme azalacak. Cihaz üzerinde işlemeyle gecikmenin ortadan kalkacak olması, robotla konuşuyor gibi hissetmenizin önüne geçecek.
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