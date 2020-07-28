Quick Charge 5 ile 15 Dakikada Şarj Gerçek Oluyor

Telefonlar için ürettiği yonga setleriyle tanınan teknoloji devi Qualcomm, hızlı şarj teknolojisinin yeni sürümü Quick Charge 5'i duyurdu.
Yeni teknoloji, geçtiğimiz aylarda Çinli üreticilerin prototiplerle tanıtmaya başladığı 100W şarjı Snapdragon işlemcilere taşıyor. Firmaya göre Quick Charge 5, pilinizi yüzde 0'dan yüzde 50 şarja sadece beş dakikada ulaştırıyor. Tam şarj ise sadece 15 dakika sürüyor. Bu noktada teknolojiyi destekleyen cihaz "yığın hücreler" kullandığından hızı ve voltajı ikiye katlamak mümkün hale geliyor. Yani görünüşe bakılırsa teknoloji, pile aşırı yüklenerek pil ömrünü azaltmıyor.
Sadece daha hızlı olmakla kalmayan Quick Charge 5, önceki sürüme göre 10 santigrat derece daha serin çalışıyor ve genel olarak daha iyi bir termal yönetime sahip. Qualcomm, yeni standardı kullanacak 1000'in üzerinde ortağının olduğunu söylüyor.
Bu senenin üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek cihazlarda kullanılmaya başlanacak olan Quick Charge 5', Snapdragon 865 ve Snapdragon 865+ yonga setlerinde desteklenecek.
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