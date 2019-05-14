RAGE 2 Resmi Çıkış Fragmanı Yayınlandı!

Merakla beklenen oyun RAGE 2'nin resmi çıkış fragmanı yayınlandı.

  • Ercan Uğurlu
Oynat RAGE 2 fragmanı çıktı! Merakla beklenen oyun RAGE 2'nin resmi çıkış fragmanı yayınlandı.

2011 yılında piyasaya sürülen RAGE, o dönem oyuncular tarafından büyük ilgi görmüştü. Aradan geçen 8 yılın ardından ise ikinci oyun geldi. RAGE 2, 14 Mayıs (bugün) itibari ile satışa çıkıyor. PlayStation 4, Xbox One, PC platformlarında yer alan RAGE 2 için umutlar büyük. Peki, RAGE 2 bunu karşılayabilecek mi, bunu önümüzdeki günler gösterecek.

Özellikle Fallout 76'dan sonra pek çok oyun sever tarafından adeta topa tutulan Bethesda'nın büyük sınavı olan RAGE 2, için resmi çıkış fragmanı ise yayınlandı. RAGE 2 için aksiyonun tavan yapacağı bir oyun izlenimi taşıyan fragmanı hemen yukarıda bulabilirsiniz.

RAGE 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi : Windows 7, 8.1, 10 (64-Bit)
  • İşlemci : Intel Core i5-3570, AMD Ryzen 3 1300X
  • RAM : 8 GB
  • Ekran Kartı : Nvidia GTX 780 3GB, AMD R9 280 3GB
  • Hard Disk : 50 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi : Windows 7, 8.1, 10 (64-Bit)
  • İşlemci : Intel Core i7-4770, AMD Ryzen 5 1600X
  • RAM : 8 GB
  • Ekran Kartı : Nvidia GTX 1070 8GB, AMD Vega 56 8GB
  • Hard Disk : 50 GB

RAGE 2 ile ilgili daha fazla bilgi için: https://bethesda.net/en/game/rage2

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