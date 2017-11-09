Rahatsızlık Vermeyen 5 Ücretsiz Antivirüs!
Açılır pencerelerle, "özel tekliflerle" ve çöp yazılımlarla canınızı sıkmayan 5 ücretsiz antivirüsü sıraladık!
İnternetteki birçok tehditten korunmak için bir antivirüs yazılımına ihtiyacınız var. Ücretsiz birçok antivirüs programı olsa da, bunların çoğu sizi ücretli sürüme yükseltmeniz için kenara sıkıştırıyor veya tarayıcınıza gereksiz bir eklenti yüklüyor.
Teknolojiye çok yakın olmayan biri için antivirüs yüklüyorsanız, açılan pencerelerle kafasının karışmasını istemeyeceksinizdir. Elbette bu açılır pencereler, tecrübeli kullanıcıların da canını sıkıyor.
Aşağıda sizi sürekli rahatsız etmeyen veya gereksiz, çöp yazılımlar yüklemeyen ücretsiz antivirüsleri sıraladık. Listemiz, en temiz çözümden başlıyor.
1. Windows Defender
Windows 10'un varsayılan virüs tarayıcısı olan Windows Defender, açılır ekran göstermiyor ve bu, aracı kullanmak için yeterli bir sebep. Windows Defender sessizce çalışıyor ve sadece bir soruna rastladığında size bildirim gösteriyor. Windows Update üzerinden otomatik olarak güncellenen Windows Defender, tecrübeli kullanıcılar için yeterli olabilir.
2. Sophos Home
Antivirüslerin en büyük isimlerinden olmasa da Sophos iyi bir seçenek. Antivirüsü indirmeden önce kaydolmanız gerekiyor ancak bunun sonrasında karşınıza sıkıcı ekranlar çıkmıyor. Antivirüsü bir web arayüzünden yönetmek sizin için sorun değilse, Sophos'a bir şans verebilirsiniz.
İndirin: Sophos Home
3. Immunet
Linux için uzun bir süredir hizmet veren açık kaynak kodlu ClamAV antivirüs, geliştiricileri tarafından diğer platformlara da uyarlandı. Yazılımın Windows sürümü bir yıldır güncellenmedi ancak ClamAV, Cisco tarafından yayınlanan ve ClamAV'nin motorunu kullanan Immunet'i denemenizi öneriyor.
Immunet'in ücretli bir sürümü olmadığı için sizi oyalayan ekranları ve gereksiz eklentileri de yok.
İndirin:Immunet
4. Bitdefender Antivirus Free
Bitdefender, onlarca seçenekle kafanızı karıştırmıyor ve her iyi antivirüs gibi arka planda sessizce oturarak PC'nizi koruyor. Yükleme sonrasında yeni hesap almanız veya hesabınıza oturum açmanız isteniyor. Bunu yapmazsanız, yazılım çalışmıyor. Gerçek eposta adresinizi vermek istemezseniz, geçici bir eposta adresi alabilirsiniz.
İndirin:Bitdefender Antivirus Free
5. Panda Free Antivirus
Panda yükleme sırasında birkaç "özel fırsat" gösteriyor. Bunun yanında reklamları devre dışı bırakmanız gerekiyor, ancak bu kolay bir iş. Bu yüzden Panda'ya listemizin beşinci sıramızda yer vermek istedik.
Panda'yı yüklerken giriş sayfanızın ve arama sağlayıcınızın değişmemesi için üç kutucuğu seçmemeye dikkat edin. Panda kurulum sırasında eposta adresinizi istiyor ancak bunu geçebilirsiniz. Yazılım, eposta adresiniz olmadan da çalışıyor.
Panda'yı yükledikten sonra tek bir sayfadan can sıkacak tüm işlevleri kapatabilirsiniz. Sol üstteki menü düğmesine tıklayın ve Settings'e tıklayın. General sekmesinde en aşağı kaydırın ve Show Panda news ve Show revelant security news seçeneklerini kapatın.
Panda artık arka planda sessizce çalışacak. Bulut tabanlı bir antivirüs olduğundan Panda'nın sisteminiz üzerindeki yükü oldukça düşük.
İndirin:Panda Free Antivirus
Zeynel A. Öztürk
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