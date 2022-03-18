Rain Türkiye, Beşiktaş'ın Yeni Ana Sponsoru Oluyor

Global lider kripto varlık platformu Rain ile 2023'te 120. yaşını kutlayacak olan Beşiktaş JK, Türkiye futbol tarihinin önemli sponsorluk anlaşmalarından birine imza attı. Rain, Vodafone Park'ta gerçekleşen törenle, gelecek sezondan başlayarak iki yıllığına Beşiktaş'ın forma göğüs sponsoru olduğunu duyurdu. Rain, bu sezondan itibaren de Beşiktaş'ın tribün sponsorluğunu üstlenecek.

Rain Türkiye, Beşiktaş'ın Yeni Ana Sponsoru Oluyor

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