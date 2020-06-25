Rakamları Göremeyen Adamın Sırrı Ortaya Çıktı

Harfleri ve diğer sembolleri normal olarak tanıyabilen bir adamın çoğu rakamı görememesi, nadir rastlanan bir dejeneratif beyin bozukluğunu ortaya çıkardı.
Ayrıntıları Proceedings of the National Academy of Science'ta yayınlanan olay, beynin biz farkında olmadan gerçekleştirdiği karmaşık işlemleri gün yüzüne çıkardı. RFS adıyla anılan 60 yaşındaki eski mühendislik jeoloğu hasta, 2010 sonlarında baş ağrısı, görme kaybı, unutkanlık gibi belirtiler göstermeye başladı. Hastanın Ağustos 2011 itibariyle 2'den 9'a kadarki rakamları tanıyamadığı (1 ve 0'ı tanıyabiliyor), yeniden yazamadığı ve anlayamadığı ortaya çıktı. RFS, bu rakamlar yerine rastgele soyut karalamalar gördüğünü, bu bozuk şekilleri ise öğrenemediğini söylüyor.
RFS'nin beyin dalgalarını elektroensefalografi ile inceleyen araştırmacılar, hastanın gerçekte olmayan görsel bilgileri işlediğini fark etti.
Araştırmaların vardığı ilginç sonuçlardan biri, görsel farkındalığın yalnızca karmaşık sinirsel aktiviteye bağlı olmadığı oldu. Araştırmaya göre bir şeyi gördüğünüzü fark etmeniz için ilk olarak onu beyninizin fark etmesi ve ardından yine beyninizin bunun üzerinde ek işlemler yapması gerekiyor. Araştırmalara göre bu ikinci işlem, RFS tarafından gerçekleştirilmiyor ve ortaya bu nadir rastlanan rahatsızlık çıkıyor.
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