RAM Fiyatları 2019'da Yüzde 40 Düşebilir
Yeni bir PC almayı veya mevcut PC'nizi yükseltmeyi düşünüyorsanız, bu habere kulak vermek isteyeceksiniz!
Bilgisayarın en temel bileşenlerinden RAM'in fiyatı, bu sene yüzde 40 gibi bir oranda düşebilir. Bu yüzden yeni bir PC toplamayı planlıyorsanız, biraz beklemenizde fayda olabilir.
RAM fiyatlarının düşeceği 2019'un başından beri konuşuluyor; şimdi ise Gartner'dan gelen yeni bir rapor bellek fiyatlarının yıl içerisinde yüzde 42 düşebileceğini söylüyor. Bunun nedeni, Gartner'a göre "DRAM pazarında talep kaynaklı aşırı arz". Firma, aşırı arz sorununun 2020'nin ortasına kadar süreceğine inanıyor.
Fiyatlarda düşüş beklenmesinin bir başka nedeni, ABD ve Çin arasında devam eden güvenlik sorunları.
Tüm bunlar, yeni bir bilgisayar almayı planlayanlar veya RAM'ini yükseltmek isteyenler için iyi haberler. En azından teoride böyle.
Yükseleceği de Söylenmişti
Sadece birkaç gün önce ortaya çıkan bir başka rapor ise DRAM modülü ve SSD fiyatlarının tırmanacağını iddia etmişti. Bu bilginin kaynağı DigiTimes idi. Biz, bir analiz firması olan Gartner'ın dediklerine daha çok itibar etmekten yanayız. Ancak DigiTimes'ın iddiası, SSD'ler için geçerli olabilir.
İki kaynağın da tahmin yürüttüğünü unutmamakta fayda var. RAM fiyatlarında bir düşüş yaşansa bile, bunun yüzde 40 seviyesinde olup olmayacağı ayrı bir konu.
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