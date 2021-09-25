RAM Fiyatları Tüm Dünyada Düşecek mi? Haberler Umut Verici!

Uzun yıllardır görmeye alıştığımız ve cevabını bir türlü istediğimi şekilde alamadığımız sorulardan biri RAM fiyatlarına ilişkin. Bir kez daha umutlanmalı mıyız, açıkçası emin değiliz. Fakat uzmanlar öyle olması gerektiğini söylüyor.
Uzmanlar, yeni RAM almanın yakında çok daha ucuza geleceğini iddia ediyor. DRAM ve NAND flaş bellek fiyatlarının önümüzdeki birkaç ay içinde düşüşe geçeceği ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile profesyonel kesim kullanıcıları rahatlatacağı söyleniyor. Peki, bu ne kadar doğru?
Gartner tarafından yapılan açıklamaya göre, mevcut küresel çip sıkıntısının ardından elde edilen fazla arzın piyasaya bir anda iletilmesi halinde 2022'nin ikinci yarısında RAM fiyatları hiç olmadığı kadar bir düşüş yaşayabilir. Bunun önemli bir fiyat indirimi olacağına işaret eden Gartner, bunun 2022 genel piyasa koşulları için olağan dışı olacağını da bildiriyor.
Düşer mi, düşmez mi açıkçası tahmin etmesi güç. Fiyatlar global çapta düşse de, bize bunun mevcut döviz kuru farkı sebebiyle ne kadarı yansır, onu da kestirmesi öyle. Bekleyip göreceğiz.
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