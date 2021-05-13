Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun; CHIP Online'dan Herkese İyi Bayramlar!

COVID-19 salgınının gölgesinde bir Ramazan ayını daha geride bıraktık; umutla dolu yeni bir Ramazan Bayramı'na merhaba diyoruz. Belki bu bayramda da evlerimizde kalmak zorundayız; belki bu bayramda da büyüklerimizi ziyaret edemiyoruz. Belki bu bayramda da küçüklerimizin bizleri ziyaret etmesi mümkün değil. Ama tüm bunlar, Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşamamız için engel değil.
CHIP Online'ın mutfağındakiler olarak sizlerin, yani tüm CHIP Online ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Yıllardır bizim yanımızda oldunuz, olmaya devam ediyorsunuz. Umarız daha nice bayramları da sizlerle birlikte karşılayabiliriz...
Hepinize mutlu bayramlar...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın