Ramazan'da Geliri Artırmak İçin 3 İpucu

Türkiye'de e-ticaret; teknolojik gelişmeler, %95'in üzerinde akıllı telefon penetrasyon hızı, büyüyen dijital yerli nüfus ve COVID-19 salgını sayesinde hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye'deki e-ticaret sağlayıcıları, Ramazan ayı yaklaşırken indirmeleri ve para kazanılabilir katılımı artırmak için yeni fırsatlara sahip olacak. 2021 yılı Ramazan ayında, 2020 yılına kıyasla alışveriş uygulamalarının organik olarak indirilmesinde yıllık %12'lik bir artış görülürken, uygulama içi harcamalar %43 arttı. Bunun yanı sıra dönüşüm oranı da neredeyse ikiye katlandı.
Türkiye'de alışveriş uygulamalarıyla birlikte oyun ve finans uygulamalarında da yıldan yıla büyük artışlar yaşanıyor. Oyun uygulamaları %15'lik bir büyüme kaydederken organik olmayan indirmeler de %39 arttı. Oyun uygulamalarının yeniden pazarlama faaliyetleri ise dönüşüm oranında %1202'lik inanılmaz bir artış olmasını sağladı. Finans uygulamaları da yükseliş trendine uyum gösterdi ve toplam yüklemeler %237 arttı. Uygulama içi harcamalar neredeyse 4 katına çıkarak %296 oranında büyük bir artış gösterdi.
2022 Ramazan ayı da, geçen yıl olduğu gibi uygulamalara ivme kazandırmak için benzer fırsatlara açık olacak. Kampanyaların dikkatli bir şekilde planlanması ve erken uygulanması, markalar için mobil etkileşim talebinde beklenen artıştan yararlanmanın anahtarı olacak gibi görünüyor. Aşağıdaki üç adımlı kılavuz, mobil pazarlamacıların sonuçları optimize etmek için nereye odaklanması gerektiğine dair önemli ipuçları veriyor.
Birinci İpucu: Kullanıcı sayısını artırarak kampanyalara erken başlayın
Ramazan'dan çok önce tüketicilerin düşünceleri rutin olarak hediyelere ve alışverişe yöneliyor. Bu, diğer uygulamalarda reklam yayınlamak, e-posta veya sosyal medya gibi kendi kanallarınızı kullanmak veya "influencer"lar ile çalışmak gibi pazarlama etkinliği yolları ile kullanıcıları bir uygulamaya çekmek için en ideal zamandır.
Elbette, bir marka için işe yarayan bir şey başka bir marka için işe yaramayabilir. Stratejik olarak iş hedeflerinize bağlı olmayan veya hedef kitlenize yönelik olarak hazırlanmayan kampanyalar yürütmek, pazarlama bütçelerinin gereksiz yere harcanmasına neden olur.
Bu noktada, cazip içerikler kullanarak ilgi alanına dayalı kitleler oluşturmak için kitle zekâsından yararlanmak büyük önem taşır. Bu, yalnızca doğru mesajı doğru hedef kitleye göndermenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yeniden pazarlama kampanyalarının da başarılı olmasına yardımcı olur.
İkinci İpucu: Kullanıcıları dönüşüme yönlendirmek için yeniden pazarlama kampanyalarını ölçeklendirin
Ramazan'ın başlangıcından bir hafta sonra, yeniden pazarlama kampanyalarına geçiş yapmak ve bunları ölçeklendirmek, kullanıcıları dönüşüme yönlendirmeye yardımcı olacaktır. Pazarlamacılar; push bildirimleri, e-posta, SMS ve programatik reklamları (uygulama içi ve web) kullanan çok kanallı yeniden pazarlama kampanyalarını hayata geçirmelidir. Yine bu noktada, markaların konum veya demografik veriler gibi belirli ölçütlere dayalı olarak potansiyel ve/veya mevcut kullanıcılardan oluşan bir gruplandırma yapmasına olanak tanıdığından etkili kitle segmentasyonu son derece önemlidir. Bu gruplara daha sonra ilgi alanlarına uygun belirli mesajlarla ulaşmak mümkün olacaktır.
Üçüncü İpucu: Uygulama deneyimini optimize ederek etkileşimi teşvik edin
Kullanıcı edinme sadece indirmelere eşittir. Herhangi bir dijital varlıktan gelir elde edilmesi kullanım gerektirir. Uygulama geliştiricileri, "app onboarding" da dâhil olmak üzere tüm müşteri deneyimini dikkate almalıdır.
2021'de yapılan bir araştırma, günümüzde tüketicilerin telefonlarında herhangi bir anda yüklü ortalama 40 uygulama olduğunu, ancak etkileşim sürelerinin yaklaşık %90'ını yalnızca 18 tanesine ayırdığını gösteriyor. Bu 18 uygulama, muhtemelen tüketici için güçlü bir amaca hizmet etmesi, harika bir kullanıcı deneyimine ve kolay bir kurulum sürecine sahip olmasıyla öne çıkıyor.
Bir kullanıcı edindiğinizde, Ramazan boyunca ve sonrasında da geri gelmelerini istersiniz. Bu durumda, etkili yeniden pazarlama, oyunlaştırma, ödüller ve indirimler gibi diğer taktikler bunu yapmanın en iyi yolları arasında yer alır.
Önümüzdeki fırsatlar
Ramazan, tüketici faaliyetlerindeki herhangi bir dönemsel talep artışı gibi mobil uygulamalarda gelir getirici potansiyeli optimize etmek için ideal bir dönemdir. Ramazan ayına hazır olabilmek mobil uygulamalar açısından büyük önem taşır ve üç aşamalı süreç ilk bakışta sıradan görünse de, süreci etkin yöneten uygulamalar, sürecin olumlu sonuç vermede etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle, siz de kendi sürecinizi planlayın ve en yakın zamanda gerçekleştirin.
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