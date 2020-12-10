Rampage KB-R103 EXTREME Gaming Keyboard İnceleme

Rampage markasının oyuncu ekipmanları konusunda oldukça geniş yelpazesi olduğunu oyun severler yakından bilir. Markanın oyuncu kulaklığından fareye, monitörden güç kaynağına kadar oyunculara özel kalabalık bir rafı bulunuyor. Bunlardan elimizde şu an için 2 model var. Biri, bugün yakından bakacağımız Rampage KB-R103 EXTREME oyuncu klavyesi olurken, bir diğeri ise yakında incelemesini sizlerle paylaşacağımız Rampage Hostage 7.1 oyuncu kulaklığı. Her 2 ürünü de bir süredir inceliyoruz ve gerçekten de gayet konforlu ve kullanışlı modeller olduğunu söyleyebiliriz.
Rampage KB-R103 EXTREME Tasarımı Nasıl?
Önce Rampage KB-R103 EXTREME oyuncu klavyesinin tasarımına yakından bakalım. Elbette elimizdeki klavye bir oyuncu ekipmanı olduğu için, tasarımda tamamen RGB aydınlatmaların kullanıldığını görüyoruz. Tuşların üzerinin olduğu gibi, klavyenin çevresinin 4 yandan ışık şeritleriyle süslenmesi de ortaya daha hoş bir görüntü çıkmasına sebep olmuş.
Baştan başa RGB ışıklandırma ile aydınlanan klavyede farklı efekt tercihlerinde bulunabiliyorsunuz. Bunu da yine klavye üzerindeki kısayol tuşları ile seçebilmeniz mümkün, herhangi bir yazılım kurmanıza gerek yok. Tak ve çalıştır mantığını gözeten Rampage KB-R103 EXTREME, böylece kolay bir kullanım sağlıyor. Üzerinde 12 adet multimedya tuşun bulunduğu klavyede bu multimedya tuşları Fn tuşu kombinasyonu ile aktifleştirilebiliyor.
Klavyenin sağ köşesine baktığımızda ise burada bir ses tekerleği görüyoruz. Bu tekerleğe yer verilmiş olması sevindirici, zira bu fiyat segmentinde pek kolay görmediğimiz bir özellik. Bu tekerlek yardımıyla sesi çok kolay şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Üzerine tıkladığınızda ise sesi tamamen kapatabiliyorsunuz.
Kablolu yapıda bir klavye olan Rampage KB-R103 EXTREME, 1.6 metrelik kablo uzunluğuyla yeterli mesafeyi sağlıyor. Ayrıca kablonun örgülü yapıda olması da önemli bir diğer detay oluyor.
Rampage KB-R103 EXTREME'in malzemesi plastik, fena görünmediğini söyleyebiliriz. Tuş başlıklarının sağladığı hissiyat da rahatsız edici değil. Uzun kullanım neticesinde konforlu bulduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak bu klavyede, bileğinizi dayayacağınız bir bilek yastığı ararsanız, göremeyeceğinizi de belirtelim.
Klavyenin ağırlığı da gayet yerinde, 1 kilogram seviyesinde. Böylece masaya koyduğunuzda ve esnek ayaklarını da açtığınızda kaymıyor, yazı yazarken veya oyun oynarken yerinden oynamıyor.
Rampage KB-R103 EXTREME Özellikleri Neler?
Evet, gelelim şimdi Rampage KB-R103 EXTREME'in sahip olduğu özelliklere. Rampage KB-R103 EXTREME, mekanik yapıda bir klavye. Outeum Blue Switch'lerin kullanıldığı klavyede, tuş başlıkları 50 milyon kez basıma kadar dayanıklı.
Klavyenin kutu içeriğine baktığınızda 3 adet yedek switch'in yer aldığını görüyorsunuz. Yani klavyedeki switch'leri kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
Clicky + Tactile olarak kategorilenen bu switch'ler, oyuncuların sevdiği, mekanik sesli tuş takımını parmakların altına getiriyor. Yazı yazarken daktilo tadında sesli yapıda olan switch'ler, etkileşim hızı sayesinde uzun soluklu yazılarda konfor sağlıyor.
Uzunca bir süredir yazılarımızda kullandığımız bu klavyeyi, hatta şu an bu satırları yazarken de kullanıyoruz. Elbette oyunlarda da aynı şekilde. Şu sıralar PC tarafında Cyberpunk 2077'yi yine Rampage KB-R103 EXTREME ile oynuyoruz. Oyun performansından bir hayli memnun kaldığımızı söyleyebiliriz. Özellikle klavyenin sahip olduğu fiyat kategorisi içinde performansıyla dikkat topladığı bir gerçek.
Sonuç
Sonuç olarak Rampage KB-R103 EXTREME'in fazlasıyla kullanışlı bir oyuncu klavyesi olduğunu söyleyebiliriz. 357 TL fiyat etiketine sahip olan klavye, performans bakımından rakipleriyle önemli bir rekabet halinde. Uygun fiyata mekanik klavye arayışında olan oyun severler oldukça memnun kalacaktır kanaatindeyiz.
CHIP Online Notu: %80
+ Performans
+ RGB ışıklandırma
+ Ağırlığı
+ Ses kontrol tekerleği
+ Değiştirilebilir switch
- Bilek desteği bulunmuyor
Rampage KB-R103 EXTREME Teknik Özellikleri
- Klavye Tipi Mekanik
- Switch Türü Blue Switch
- RGB Işıklandırma Var
- Dili Türkçe Q
- Multimedya Tuşları 12 adet
- Bağlantı Kablolu, USB 2.0
- Kablo 1.6 m. / örgülü
- Boyutlar 433 x 126 x 37 mm
- Ağırlık 1 kg
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