Range Rover Fifty Edition, Türkiye'de sadece 10 adet satılacak

Otomotiv dünyasında lüks SUV tanımını değiştiren ve 50 yıldır bu segmentin tartışmasız liderliğini sürdüren Land Rover Range Rover, ellinci yıldönümüne özel renk paletiyle dikkat çekiyor. Range Rover Fifty Edition, Santorini Black, Rosello Red, Aruba ve Carpathian Grey gövde renklerinin yanı sıra; sadece 150 adet Range Rover Fifty Edition araca özel olarak Tuscan Blue, Bahama Gold ve Davos White renkleri ile sunuluyor.
Range Rover'ın 50'nci yılına özel sınırlı sayıda üretilen Fifty Edition, satış sitesi üzerinden rezerve edilebiliyor.
RANGE ROVER FİFTY EDİTİON ÖZELLİKLERİ NELER?
Range Rover'ın ilk lanse edildiği seneye ithafen 50. yılına özel olarak tüm dünyada sadece 1970 adet üretilecek olan Range Rover Fifty Edition, birinci sınıf yolculuk deneyimi sunan donanımlarıyla dikkat çekiyor.
İç mekanda konforu artıran 24 Yönlü Isıtmalı-Soğutmalı, 'Hot Stone' Masaj Özellikli ön ve Executive Class Comfort arka koltukların yanında, 1700W Meridian™ Signature Ses Sistemi de standart olarak sunuluyor. Pixel-Laser LED farlarla birlikte, Yüksek Hız Acil Durum Frenleme, Kör Nokta Asistanı, Direksiyon Destekli Adaptif Cruise Control ve Şerit Takip Asistanı Range Rover Fifty Edition'ın güvenlikten ödün vermediğinin altını çiziyor.
Range Rover Fifty Edition, Satin Auric Atlas renkte detayları ve el yapımı "Fifty" yazısı ile modelin sınırlı sayıda üretildiğini gösteren "1 of 1970" ibaresini taşıyan Anı Plaketi gibi kişisel dokunuşlarla ön plana çıkıyor.
Range Rover SVAutobiography, Range Rover tarihinin en güçlü ve en kaliteli araçlarıyla son beş yıldır model yelpazesinin zirvesinde yer alıyor. Otomobil tutkunları Land Rover Special Vehicle Operations (Özel Araç Operasyonları) Ekibi tarafından üretilen güçlü V8 motorlar ve titizlikle üretilmiş kabinlere sahip Range Rover SVAutobiography ve SVAutobiography Dynamic modelleri arasından seçim yapabiliyor.
SUV TARİHİNİ DEĞİŞTİREN MODEL
Range Rover, 50 yılı aşkın süre boyunca dünyada birçok ilke imza atmayı başardı. Piyasaya çıktığında sürekli dört çeker sistemine sahip ilk SUV olan Range Rover, ABS fren sistemini de 1989 yılında 4x4 dünyasına sunan ilk model oldu. 1992'de elektronik çekiş kontrolü (ETC) ve otomatik elektronik havalı süspansiyon özelliklerini sunan dünyanın ilk dört tekerlekten çekişli aracı olan Range Rover, 2012'de ise tamamen alüminyumdan üretilen ve hafif alt yapıya sahip dünyanın ilk SUV'u olarak otomotiv tarihine adeta damga vurdu.
1972 yılında Range Rover, Güney Amerika'da bulunan tehlikeli Darien Gap geçişini de içeren ve İngiliz ordusu tarafından gerçekleştirilen 29 bin kilometrelik Trans-Amerika yolculuğunu tamamlayan ilk araç oldu. Range Rover'ın Darien Gap başarısını, 1974 yılında yalnızca 100 gün içinde Sahra Çölü'ndeki 12 bin kilometrelik yolculuğu tamamlaması izledi. Range Rover 1979'da düzenlenen ilk Paris-Dakar Rallisi'nde zafere ulaşırken, aynı zamanda Paris'teki Louvre müzesinde sergilenen ilk araç oldu.
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