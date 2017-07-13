Ransomware, Android Cihazlara Da Ulaştı!
Yeni Android ransomware'i fidye ödenmediği takdirde kişisel bilgilerinizi yaymakla tehdit ediyor!
Dünya çapında milyonlarca bilgisayar kullanıcısını etkileyen ransomware tehdidi, akıllı ceplere de ulaştı. Çevrimiçi güvenlik firması McAfee tarafından keşfedilen tehdide LeakerLocker ismi verilmiş. Zararlı, Google Play Store'dan bazı belli uygulamaları indiren kullanıcıları etkiliyor.
Bu zararlıyı eşsiz yapan şey, benzerlerinden farklı olarak, kullanıcı dosyalarını şifreleyip, sonrasında çözmek için para talep etmemesi. Bunun yerine, kullanıcıdan 50$ istiyor, bunun karşılığında kullanıcının cihazından çaldığı kişisel bilgi ve verileri internete yaymayacağını vaat ediyor. Bu "doxxing" olarak da bilinen bir şey.
Doxxing, nispeten yeni bir fenomen. Bir kişinin sigorta numarası ve banka bilgilerinin itibarlarını zedelemek veya ekonomik zarar vermek için internette yayınlandığı GamerGate olayından sonra popülerlik kazandı.
Bir ransomware'in kişisel bilgilerin güvenliği için para talep etmesi sıra dışı bir şey. Kullanıcılar riski göze almaktansa bu parayı ödemeyi tercih edebilirler. Sadece cihazı veya sabit diski değiştirmekle yetinmeyebilirler.
McAfee, Google Play Store'da bu tehdidi taşıyan uygulamaların isimlerini verdi: Wallpapers Blur HD, ve Booster Cleaner Pro. Güvenlik firması, bu uygulamaların zaten binlerce kez indirildiğini, incelemelerinse çoğunlukla sadece uygulamanın neden bağlantılar gibi verilere erişim istediği konusunda şikayet ettiğini söyledi.
McAfee, fidyenin ödenmemesini tavsiye ediyor çünkü bunun problemi büyüteceğini düşünüyor. Ayrıca, uygulamaların gerektiğinden fazla izin istemediğine de her zaman dikkat etmelisiniz. Firmanın söylediğine göre, durumu Google'a şikayet edilmiş ve şu an inceleniyor.
H. Hüseyin Öztürk
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