Ransomware, Android Cihazlara Da Ulaştı!

Yeni Android ransomware'i fidye ödenmediği takdirde kişisel bilgilerinizi yaymakla tehdit ediyor!

Ransomware, Android cihazlara da ulaştı!

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