Rapordan Tasarruf Çıktı: "Evden Çalışanlar İsraf İstemiyor"

Global teknoloji lideri Epson, yeni Sürdürülebilirlik Endeksi Raporu'nu açıkladı. Rapora göre işletmelerin yüzde 79'u Covid-19 salgınından sonra çevre ve sosyal sorunların daha çok önemseneceğini düşünüyor ve katılımcıların yüzde 70'i evden çalışmayı sağlayacak teknoloji ürünlerinin uzun ömürlü olması ve israfı azaltması gerektiğini söylüyor.