Ratty Catty, Steam'de Desteğinizi Bekliyor
Eğlenceli yerli yapım Ratty Catty, Steam Greenlight'ta desteğinizi bekliyor.
Türk oyun sektörünün gelişmesini hepimiz istiyor ve oyun dünyasında daha baskın olmak ümidiyle yanıp tutuşuyoruz. Bu anlamda aslında bu haber oldukça anlamlı. Zira şimdilerde Kerim Kumbasar'ın yeni oyunu Ratty Catty, Steam'e girebilmek için oylama sürecinden geçiyor ve bunu başarabilmesi için sizlerin oylarına ihtiyacı var.
Kerim Kumbasar'ı tanıyanlar olacaktır. Daha önce Morphine isimle oyunuyla gördüğümüz Kerim Kumbasar, ünlü Youtuber PewDiePie'ın da konuğu olmuştu. Morphine'i oynayan ve yayınında yer veren PewDiePie, oyundan bir hayli memnun kalmıştı.
Peki, konuya dönecek olursak elimizdeki oyun neyle ilgili? Ratty Catty kısaca; ev kedisi Catty ve evin yiyeceğiyle beslenen, aynı zamanda yavrularını besleyen, küçük bir yuvada yaşayan fındık faresi Ratty arasında geçen bir Multiplayer / CO - OP oyunu. Tom ve Jerry'nin dünyasını andıran renkli grafikleri ve eğlenceli yapısıyla özellikle çocuk oyun severlerin beğenisini kazanacak olan Ratty Catty 1 ila 4 kişi arasında oynanabiliyor.
Ratty Catty'nin Steam'e girebilmesi için tek yapmanız gereken bu bağlantıya tıklayarak, "Steam'de bulunsaydı, bu oyunu alır mıydınız?" sorusuna "Evet" şeklinde cevap vermek hepsi bu.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın