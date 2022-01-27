Razer BlackShark V2 Pro İncelemesi

Razer'dan birinci sınıf seviyede paranın alabileceği en iyi kulaklık BlackShark V2 Pro'yu inceledik! Konumsal ses tamam, iletişim netliği evet ve gürültü engelleme! Bu kulaklıkla hepsi cepte!

27 Ocak 2022 20:00

Ercan Uğurlu