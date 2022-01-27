Razer BlackShark V2 Pro İncelemesi

Razer BlackShark serisi oyun kulaklıkları öncelikle 3 özelliğe odaklanır: Konumsal ses, iletişim netliği ve gürültü engelleme. Profesyonel düzeydeki e-spor oyunları sırasında, bu özellikler rekabet avantajını korumak için inanılmaz derece önemlidir ki profesyonel oyuncular da zaten bunun bilincinde.
BlackShark serisinin son halkası olan elimizdeki bu kulaklık, BlackShark V2 Pro adıyla anılıyor ve önemli güncellemeleri barındırıyor. Triforce Titanium 50 mm sürücülerle donalı olan BlackShark V2 Pro, HyperClear Supercardioid mikrofon ve çevresel ses için THX Spatial Audio aracılığıyla önceki modellere yeni kilometre taşları ekliyor.
Bugüne kadar Razer'dan pek çok ürünü inceleme fırsatımız oldu. Her birini fazlasıyla beğenmiştik ve uzun kullanımlarımızda da gerçekten herhangi bir konuda yarı yolda bırakmadıklarını görmek de bir hayli sevindirici. Bu anlamda uzun ömürlü ve kaliteli ürün arayanların ilk tercihlerinden birininin Razer olduğunu söylemek zor değil.
BlackShark V2 Pro da tasarımından özelliklerine, konforundan performansına kadar çok iyi bir kulaklık olmuş. Kullandığımız yaklaşık 3 aylık süre içinde kendinden çok memnun kaldık. Öncelikle tasarım yönüyle değerlendirelim istiyoruz, zira kulaklık hem çok niş görünüyor hem de çok çok rahat.
BlackShark V2 Pro Tasarımı Nasıl?
50 mm'lik Triforce Titanium sürücüleri saran nefes alabilen hafızalı köpük yastıklar ve kulaklığın taç kısmındaki yastık büyük rahatlık sağlarken, elimizdeki beyaz renkli tasarımı da fazlasıyla hoş görünüyor. Beyaz rengi beğenmeyenler için kulaklığın klasik siyah renk seçeneği de var ve hatta Rainbow Six Siege Special Edition konsept tasarımıyla da satın alabiliyorsunuz.
BlackShark V2 Pro, kablosuz yapıda tasarlanmış bir kulaklık ve ağırlığı 320 gram. Bu kulaklığın bir de kablolu olan versiyonu var ve kablosuz yapısı sebebiyle ondan 58 gram daha ağır olduğunu söyleyelim, fakat eklenen bu ağırlığı hissetmenizin oldukça zor olduğunu belirtmek isteriz.
Kulaklığın malzeme kalitesi güzel, ayrıca gayet sağlam görünüyor. Başınıza taktığınızda sizi tam olarak sarmalıyor ve böylece oyun atmosferine dalmanız kolaylaşıyor. Bunun yanında gelişmiş pasif gürültü engelleme özelliğinin de yer aldığı kulaklıkta kullanılan FlowKnit hafızalı köpük kulak yastıkları oldukça etkili çalışıyor ve dış gürültüyü fark edilir şekilde azaltıyor. Üzerine bir de oyunun sesini ekleyince zaten ortama kolaylıkla adapte oluyorsunuz.
BlackShark V2 Pro Özellikleri Neler?
Şimdi, az önce de söylediğimiz gibi BlackShark V2 Pro kablosuz yapıda tasarlanmış bir kulaklık. USB dongle'ı ile HyperSpeed 2.4 GHz bağlantısı sayesinde bu cihazı kolaylıkla bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Ancak dilerseniz kablolu bağlantı için 3.5 mm jak desteği de var. Kutunun içinden de gerekli olan kablo çıkıyor ve bu kablonun uzunluğu da 1.3 metre gibi yeterli diyebileceğimiz bir mesafe sağlıyor.
Kulaklığın tüm giriş çıkış ve tuşları sol kapakta toplanmış. Geniş ses tekerleği kulaklığın tasarımına hava katarken, burada sırasıyla güç tuşunu, mikrofon anahtarını, microUSB bağlantı yuvasını, 3.5 mm girişini ve az ileride de mikrofon yuvasını görüyoruz. Kulaklığın mikrofonu tak / çıkar şeklinde; böylece kullanmadığınızda çıkartabiliyorsunuz. Bu noktada Razer HyperClear Cardioid mikrofondan da biraz bahsetmek gerekecektir. Mikrofon gerçekten de son derece başarılı bir performans sunuyor. Sesi net, berrak ve istenilen seviyede karşı tarafa iletebiliyor.
Yine bağlantı alanında bir gösterge ışığı da yer alıyor. Bu minik LED ışık size hem bağlantı stabilizasyonunu hem de pil durumunu gösterebiliyor, ancak burada tek LED kullanıldığı için pil yüzde 30'a düşmeden, yani bu ışık kırmızıya dönmeden pil durumunu anlamanız güç. Ha, pil durumunu öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken Razer'ın Synapse uygulamasını yüklemek olacak. Kaldı ki bu uygulama üzerinden daha pek çok ayarı yapabiliyor ve kulaklığın hakimiyetini ele alabiliyorsunuz.
BlackShark V2 Pro Performansı Nasıl?
Synapse üzerinden çevresel ses kalibrasyonunu yapabiliyor, ekolayzır ayarlarını yaparak bas tiz dengesini bulabiiyor, vokal netlik, ses normalizasyonu gibi ayarları belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca THX Spatial uygulamasını da bu kulaklıkla kullanmanız oldukça önemli. Böylece kulaklıktan maksimum performansta faydalanabiliyorsunuz. Biz özellikle bunun farkını Call of Duty Modern Warfare ve Doom Eternal gibi oyunlarda aldık. Ayrıca Last of US II ve Gears 5 gibi oyunlarda da zengin bir ses sağladığını gördük. Bu 2 uygulama yoluyla her oyun için ince ayar yapılabilmesi oldukça önemli. Ancak bu özellikten yalnızca PC'de faydalanabileceğinizi de söyleyelim. Evet, kulaklık PC'nin yanı sıra PlayStation 4 ve Nindendo Switch ile uyumlu olsa da, ses ayarlarını PC'deki kadar geniş ölçekte yapamıyorsunuz.
Kulaklığın müzik performansı da genel ölçekte gayet tatmin edici. Rahatlıkla müzik kulaklığı olarak da kullanılabilir. Bass performansı oldukça iyi olan ürün midlerde de son derece net ve temiz. Tiz sesler konusunda ise ortalama bir performans sergiliyor.
Bu arada kulaklığın pil dayanımından da bahsedelim. BlackShark V2 Pro, gerçekten de Razer'ın iddia ettiği gibi 24 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu da fazlasıyla yeterli bir süre. Bir süre kullanılmadığında otomatik kapanmasını sağlayan güç tasarruf modunun bulunması da tasarruflu olmasını sağlıyor. Bu arada kulaklığın pili tamamen tükendiğinde 3 saatlik şarj sonunda tam kapasite şarj olabildiğini de söyleyelim.
Sonuç
Evet, buraya kadar her şey tamam. Sonuç olarak değerlendirirsek BlackShark V2 Pro, premium kategoride nispeten uygun maliyetli bir model oluyor diyebiliriz, zira bu kulaklığın fiyatı, şu an 2859 TL. Bu anlamda fiyat/performans noktasında paranın alabileceği en iyi e-spor merkezli oyun kulaklıklarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Ses kalitesi olsun, genel kullanım ve müzik dinlemeye kadar her alanda tatmin edici. Bu anlamda özellikle kaliteli bir kulaklık arayan PC oyuncularının aradıkları kulaklığı bulduklarını söylemesi hiç de zor değil.
CHIP Online Notu: %92
+ Konforlu birinci sınıf yapı kalitesi
+ Mükemmel ses kalitesi
+ THX Spatial ses uygulaması
+ Oyun dışında da iyi çalışıyor
+ Kutu içeriği
+ Uzun pil ömrü
+ Mikforon geliştirmesi
- Konsollarla tam uyumlu değil
- Pil seviyesi göstergesi
Teknik Detaylar
- Tip Kulak üstü
- Sürücüler 50 mm
- Bağlantı 2.4 GHz
- Frekans Tepkisi 12 Hz – 28 kHz
- Empedans 32 ohm
- Hassasiyet 100 dBSPL
- Pil Ömrü 24 saate kadar
- Şarj Süresi 3 saat
- Kablo Uzunluğu 1.3 m.
- Bağlantılar USB-C, jak
- Uyumluluk PC, Mac, PS4, Nintendo Switch
- Ağırlık 320 gr.
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