Razer BlackShark V2 X İncelemesi

Razer'ın BlackShark serisi, kendisine özgü bir tasarım çizgisine sahip olan, diğer Razer kulaklıklardan bir bakışta ayrılabilen ürünler. Tasarım anlamında Vietnam çağı helikopter kulaklıklarını kendisine örnek alan bu seri, V2 versiyonuyla yıllar sonra yeniden doğdu ve farklı modelleriyle giriş ve orta seviyesi yanında, high-end kulaklık pazarında da kendisine yer bulmuş durumda.
Şimdi V2 X için tabii giriş seviyesi diyeceğiz ama burayı biraz toparlamak lazım. Razer'ın ürün gamında giriş seviyesini temsil eden bu ürün, ülkemizde fiyat ve performans olarak rahatlıkla orta sınıfa dahil edilebilir. Üstelik bu sınıfta da tutunmasını sağlayacak bazı maharetlerle geliyor.
BlackShark V2 X'in en belirgin özelliği tasarımı demiştik, devam edelim: V2 X modeli siyah ve Razer Green olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Helikopter pilotlarının kullandığı kulaklıkları andıran oval bir tasarıma sahip ve sürücüleri baş köprüsüne oldukça kırılgan gözüken metal çubuklarla bağlanmış durumda. Kulaklığı başınıza göre ayarlamak konusunda hiçbir zorluk çıkartmayan bu metal bağlantılar üzerine oturmak veya haddinden fazla eğmek gibi aksiyonlara pek dayanıklı gözükmüyorlar, baştan uyarmış olalım. Bunun dışında çoğunlukla plastikten üretilen gövdenin malzeme kalitesi iyi, baş desteği oldukça rahat ve 240 gramlık ağırlığı sayesinde boynunuza ekstra yük bindirmiyor. Üründe herhangi bir ışıklandırma mevcut değil ve sadece 3.5mm jack ile bağlantı seçeneği sunuluyor. 3.5mm jack'in avantajı tabii ki kulaklığı tüm konsollarda kullanılabilir kılması.
Bu noktada V2 X'i V2'den ayıran özelliklerden de bahsetmek gerekecektir. V2'de bulunan USB ses kartı, çıkartılabilir mikrofon, FlowKnit hafızalı köpükten kulak yastıkları, Razer SpeedFlex kablo, THX Spatial Audio desteği ve USB bağlantı seçeneği bu modelde bulunmuyor. Razer'ın 50mm Triforce sürücüleri de V2'de Triforce Titanium versiyonuyla satılmakta.
Bu noktada Razer HyperClear Cardioid mikrofondan da biraz bahsetmek gerekecektir. Mikrofon gerçekten de son derece başarılı bir performans sunuyor. Sesi net, berrak ve istenilen seviyede karşı tarafa iletebiliyor. Tek problemi çıkartılamıyor olması ki bu da BlackShark V2 X'in dışarıda kullanılabilmesi önündeki en ciddi engel. Mikrofonun üzerinde açık veya kapalı olduğunu gösteren bir ışık yok ancak sol sürücünün arkasındaki düğmeden mute edilebiliyor. Başlarda mute konumda mı değil mi anlamak güç (basılı olduğunda mute) ve düğme de oldukça ufak. Biraz ergonomi sorunu var burada.
Ürün kontroller açısından oldukça mütevazı bu arada. Mikrofon açma kapama düğmesi hariç kulaklık üstündeki tek kontrol, nostaljik ses açma kapatma düğmesi. Verdiği o "kemikli" hissi beğendim ben, sonsuz dönmüyor olması da ayrıca hoşuma gitti.
Modelde Razer Triforce 50mm sürücüler kullanılıyor. V2 X modelinde nefes alabilen standart hafızalı köpükten kulak yastıkları kullanılmış. Oldukça pufuduk ve rahatlar. Yan kısımları deri olmasına rağmen kulağa temas eden kısımlarının kumaş olması da hem nefes alabilme hem de dayanıklılık anlamında bir artı gibi gözüküyor.
Peki ses kalitesi nasıl? Windows Sonic desteğiyle 7.1 Surround destekleyebilen ürün oyunlarda oldukça konforlu, patlama efektlerini boğmuyor ve yön duygusu konusunda da donanımsal olarak çevresel sesi destekleyen ağabeylerini aratmıyor. Windows Sonic'i bir kez daha tebrik etmek gerek.
Müzik performansı konusunda ise genellikle olumlu şeyler söyleyeceğiz. Bass performansı oldukça iyi olan ürün midlerde de son derece net ve temiz. Sadece tizlerde ürünü tutarlı bulmadık. Bazen tizler çok kulak tırmalıyor ve ürün gözlük kullanırken kulağınıza tam oturmadığında tizler ve baslar konusunda daha da tutarsız hale geliyor. Neticede bunları eksi olarak görmemek lazım ancak müzik dinlerken de kullanacaksanız, aklınızda olmasında fayda var. Ürünün Synapse 3'ü desteklemediğini de belirtelim, bu da flat ekolayzır ayarlarına mahkumsunuz demek.
Sonuç
BlackShark V2 X kendi fiyat düzeyinde oldukça iddialı bir ürün olmuş. Biraz narin yapısı (kablo ve metal bağlantılar) ve mikrofonunun çıkmıyor olması mobil kullanımını kısıtlasa da şık, konforlu ve yeterince performanslı bir ürün. Ülkemizdeki fiyatı ise şu anda 510 TL'den başlıyor, kısıtlı bütçelerle kaliteli bir ürün arayanlar için tercih sebebi olabilir.
Kürşat Zaman
CHIP Online Notu: %85
+ Şık tasarım
+ Yeterli performans
+ Mikrofon gerçekten başarılı
+ Konforlu ve hafif
+ Fiyatı uygun
- Kırılgan bir yapısı var
- Mikrofonu çıkartılamıyor
- Synapse desteği -haliyle- yok.
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