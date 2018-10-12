RAZER BLADE 15 Dizüstü Bilgisayarı Tanıtıldı
Razer, Blade 15 oyun dizüstü bilgisayarının sınırlı versiyonunu duyurdu.
Oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markası Razer, yeni bir temel Blade 15 modeli ile, aynı zamanda e sporcuların ve yaratıcı profesyonellerin taleplerini daha düşük bir başlangıç fiyatıyla karşılamak için, en çok satan Razer Blade 15 oyun dizüstü bilgisayarının sınırlı versiyonunu duyurdu.
Razer Blade 15 - Yeni Temel Model
Yeni Razer Blade 15 temel model, dünyanın en küçük 15,6 inçlik oyun dizüstü bilgisayarı formuyla daha fazla depolama ve bağlantı arzusu duyan oyun tutkunları için ortaya çıkartıldı. Mevcut gelişmiş modele katılacak olan bu yeni temel model, Razer Blade 15 ürün yelpazesinde iki farklı ürün gamının oluşmasını da sağladı.
İçerisinde m.2 SSD + 2,5 inç HDD'ye sahip çift depolama yapılandırması bulunan Razer Blade 15 modeli, geniş depolama kapasitesi sağlarken hızda da gözle görülür bir fark yaratıyor. Daha fazla depolama alanı arayan kullanıcılar, her iki depolama bileşenini diledikleri gibi yükseltme imkanına da sahip olacaklar.
Razer Blade 15'in bu modeli, Razer Chroma ile güçlendirilmiş arka aydınlatmayı destekleyen yeni bir tek bölgeli RGB klavyesi sunuyor. 0.78 inçlik ince şasi, ısı borusu termal yönetim sistemine izin verirken gelişmiş bağlantı için bir Gigabit Ethernet portunu barındırır.
Oyuncular, Razer CNC alüminyum şasili Blade 15'te; NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q tasarım grafik kartı, 8. Nesil Intel® Core ™ i7-8750H 6 çekirdekli işlemci, 16 GB yükseltilebilir bellek ve 60 Hz yenileme hızına sahip İnce çerçeve Full HD (1920 x 1080) 15.6 inçlik ekranın keyfini çıkarabilir. 1,599$ etiket fiyatı ile satışa çıkacak olan Razer Blade 15 temel model yapılandırmaları, 10 Ekim 2018'de ABD, Kanada ve Çin'de Razer.com'dan ve seçkin perakendecilerden satın alınabilir. Kasım 2018'de ise Razer.com ve seçkin perakendecilerden çeşitli Avrupa ve Asya-Pasifik ülkelerinde satışa sunulacak.
Razer Blade 15 - Mercury White Limited Edition
Razer Blade 15'in yeni Mercury White sınırlı sürümü, hayranlarına diğer oyun dizüstü bilgisayarlarına karşı renk zıtlığı barındıran estetik ile güç ve performansla dolu paketler sunuyor.
Razer Blade ürünleri bildiğiniz gibi geleneksel olarak mat siyah kaplama, yeşil USB portları ve aydınlatılmış yeşil Razer logosu ile karşımıza çıkar ancak Razer Blade 15 Mercury White Edition, siyah USB bağlantı noktaları ve aydınlatılmasız tonsürton Razer logosu ile mat beyaz rengi ile bizleri selamlıyor.
Razer Blade 15, yenilikçi buhar odası soğutması, ayrı ayrı RGB arkadan aydınlatmalı tuşlar ve kompakt CNC alüminyum şasi ile oyun dizüstü bilgisayarı alanına hakim olmak için geliyor. 8. nesil Intel Core i7 işlemciler ve NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da 1070 Max-Q tasarım grafikleri ile güçlendirilmiş bu cihaz ile tempolu turnuvalarda emeğinizin karşılığını alacaksınız.
Sınırlı miktarlarda satılcak olan Mercury White, Q4 2018'de ABD ve Kanada'daki Razer mağazalarında ve Çin'deki seçkin perakendecilerden özel bir ürün olarak satılacak.
Razer Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan konu hakkında şunları söyledi: "Razer Blade 15 ile dünyanın en küçük 15,6 inçlik oyun dizüstü bilgisayarını yarattık ve ideal mobil oyun deneyimi için yeni bir emsal oluşturduk. Hayranlarımızdan gelen geri bildirimleri dinledik ve bu deneyime yeni bir renk seçeneği, Ethernet özelliği, daha fazla depolama yapılandırması ve daha uygun bir fiyat koyarak iki yeni cihaz ekledik."
RAZER BLADE 15 Temel Model Teknik Özellikler
- 8. Nesil Intel® Core™ i7-8750H işlemci, 6 çekirdek / 12 Threads, 2.2 GHz/4.1 GHz (Base/Max Turbo), 9 MB Cache
- 15.6-inç Full HD 60 Hz (1920 x 1080), 100% sRGB, mat ekran, 4.9 mm çerçeve
- NVIDIA® GeForce® GTX 1060 Max-Q design (6 GB GDDR5 VRAM, Optimus™ Technology)
- 16 GB Çift kanallı system belleği (DDR4, 2667 MHz), 32 GB'a kadar destek
- Depolama seçenekleri, yükseltilebilir (1x m.2, 1x 2.5-inch)
- 128 GB SSD (SATA-III) + 1 TB HDD (5400 rpm)
- 256 GB SSD (NVMe PCIe 3.0 x4) + 2 TB HDD (5400 rpm)
- Windows® 10 Home (64-bit)
- Gigabit Ethernet
- Intel® Wireless-AC 9260 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac ve Bluetooth® 5 bağlantı
- Mobile Intel® HM370 İşlemci yongası
- Thunderbolt™ 3 (USB-C™)
- 3x USB 3.1
- Mini DisplayPort 1.4
- Tam tuş, tek alanlı Razer Chroma™ RGB destekli anti-ghosting klavye
- Cam touchpad (Microsoft Precision Touchpad)
- Razer Synapse 3 uyumlu
- HDMI 2.0
- Dahili ön kısım stereo hoparlörler
- 3.5 mm kulaklık/mikrofon kombo giriş
- Dahili webcam (1 MP / 720p) ve geniş açı mikrofon
- Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) güvenliği
- Dahili 65 Wh şarj edilebilir lithium-ion polymer pil, NVIDIA® Optimus™ desteği (6 ssate kadar)
- Kensington™ Güvenlik kilidi
- 19.9 mm (Yükseklik) x 355 mm (Genişlik) x 235 mm (Derinlik)
- Yaklaşık ağırlık: 2.03 kg
- Kompakt 180 W güç adaptörü
Fiyat:
- Full HD 60Hz / NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q design / 128 GB SSD + 1 TB HDD
- 1,599$ / 1,699.99€
- Full HD 60Hz / NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q design / 256 GB SSD + 2 TB HDD
- 1,799$ / 1,879.99€
Razer Blade 15 - Mercury White Limited Edition Özellikler
- 8. Nesil Intel® Core™ i7-8750H işlemci (6 çekirdek / 12 Threads, 2.2 GHz / 4.1 GHz)
- 15.6 inç Full HD 144 Hz (1920 x 1080), 100% sRGB, mat ekran, 4.9 mm çerçeve
- GPU
- NVIDIA® GeForce® GTX 1060 Max-Q design (6 GB GDDR5 VRAM, Optimus™ Technology)
- NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Max-Q design (8 GB GDDR5 VRAM, Optimus™ Technology)
- 16 GB Çift kanallı system belleği (DDR4, 2667 MHz), 32 GB'a kadar destek
- 512 GB PCIe SSD, 2 TB'a kadar destek
- Windows® 10 (64-bit)
- Intel® Wireless-AC 9260 (802.11a/b/g/n/ac) ve Bluetooth® 5 bağlantı
- Thunderbolt™ 3 (USB-C) x 1
- USB 3.1 port x 3 (SuperSpeed)
- Mini Display Port 1.4
- Her tuşu Razer Chroma™ RGB destekli anti-ghosting klavye
- Cam touchpad (Microsoft Precision Touchpad)
- Razer Synapse 3 uyumu
- HDMI 2.0b
- Dahili ön kısım stereo hoparlörler
- 3.5 mm kulaklık/mikrofon kombo girişi
- Dahili webcam (1 MP / 720p) ve geniş açı mikrofon
- Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) güvenliği
- Dahili 80 Wh şarj edilebilir lithium-ion polymer pil, NVIDIA® Optimus™ desteği (6 saate kadar)
- Specifications
- [GeForce GTX 1060] 16.8 mm (Yükseklik) x 355 mm (Genişlik) x 235 mm (Derinlik)
- [GeForce GTX 1070] 17.3 mm (Yükseklik) x 355 mm (Genişlik) x 235 mm (Derinlik)
- Yaklaşık ağırlık 2.07 kg
- Compact power adapter: 2.03 kg
- Kompakt 200 W/230 W güç adaptörü
Fiyat:
- Full HD 144 Hz / NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q design / 512GB SSD
- $2,199
- Full HD 144 Hz / NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q design / 512GB SSD
- $2,599
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın