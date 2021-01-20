Razer Blade 15 ve Razer Blade 17 Duyuruldu! İşte Özellikleri!

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer, NVIDIA® GeForce RTX™ 30 serisi dizüstü bilgisayar GPU'larından güç alan tamamen yeni Razer Blade 15 ve Razer Blade Pro 17 dizüstü oyun bilgisayarlarını duyurdu. Güçlü yeni GPU'lardan yararlanmak için dizüstü bilgisayarlar artık daha yüksek yenileme hızlarında ve daha yüksek çözünürlüklerde yeni ekran seçenekleriyle sunuluyor. Yeni Blade 15 ve Blade Pro 17 oyun dizüstü bilgisayarları, Razer'ın şimdiye kadarki en güçlü ve çok yönlü oyun dizüstü bilgisayarlarını oluştururken 1.699$ 'dan başlayan yeni konfigürasyonlu Razer Blade'ler sunuyor.
Razer Sistemler İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Brad Wildes," Yeni Razer Blade serisi, oyuncuların gelecek nesil oyunları oynayabilecekleri en iyi sistem" dedi. "Yeni serimiz, oyunculara mevcut en sürükleyici deneyimi sunan en yeni grafik teknolojisini içeriyor. Piyasadaki en hızlı ekranlar ve şimdiye kadarki en küçük kasamızdan biri ile oyuncular, her yerde ultra akıcı oyunun tadını çıkarabilirler. Basitçe söylemek gerekirse: Razer Blades, oyun oynamanın en iyi yolu."
En Güçlüsü
Tamamen yenilenen Blade 15 ve Blade Pro 17, oyunculara NVIDIA® GeForce RTX™ 3080'e kadar çıkan yeni GeForce RTX 30 serisi dizüstü GPU'larla donatılmış, günümüzde mevcut olan en güçlü grafik teknolojisini sunuyor. NVIDIA Ampere mimarisi tarafından desteklenen NVIDIA® GeForce RTX™ 30 serisi dizüstü bilgisayar GPU'ları enerji verimliliğini 2 kata kadar artırır, performansı önemli ölçüde hızlandırır. Bunun yanında; hareket halindeyken daha iyi pil ömrü için Advanced Optimus, oyun oynarken veya yaratıcılığınızı kullanırken optimize edilmiş GPU performansı için Dynamic Boost 2.0, sessiz ortamlarda çalışırken gelişmiş akustik kontrol için Whisper Mode 2.0 gibi üçüncü nesil Max-Q teknolojilerini de sunar. GeForce RTX 30 serisi dizüstü bilgisayar GPU'ları, Cyberpunk 2077 ve diğer üst düzey oyunlarda çarpıcı ışın izlemeli (ray-traced) oyun deneyimleri sunarken tasarımcıların da yüzlerce GPU hızlandırmalı uygulamalar aracılığı ile inanılmaz içerikler üretmesine olanak tanır.
En Hızlısı
Blade 15 ve Blade Pro 17, güçlü NVIDIA GeForce RTX 30 serisi dizüstü bilgisayar GPU'larından tam olarak yararlanmak için daha yüksek yenileme hızı ve daha fazla çözünürlük seçeneği sunan yeni ekran türleri ile en hızlısı olma mirasını sürdürüyor. Blade 15 Advanced Modeli, ilk kez üç benzersiz 15,6" ekran seçeneğiyle satışa sunulacak: 360Hz'de Full HD, 240Hz'de NVIDIA® G-SYNC® destekli Quad HD ve 60 Hz'de geniş bir renk alanına sahip çarpıcı bir Ultra HD OLED. Blade Pro 17 de üç farklı 17,3" ekran seçeneğiyle de sunulacak: 360 Hz'de Full HD, 165 Hz'de Quad HD ve 120 Hz'de Ultra HD.
Yüksek yenileme hızına sahip Full HD ekran, rekabet avantajını korumak için her karenin önemli olduğu zorlu oyuncular için mükemmeldir. Ultra HD ekranlar, bir dizüstü oyun bilgisayarının gücüne ve bir stüdyo bilgisayarının görsel doğruluğuna ihtiyaç duyan içerik oluşturucular için çalışmanın en iyi yoludur. Quad HD ekranlar, hızlı oyunlar için yüksek yenileme hızı ve içerik oluşturma için yüksek çözünürlük ile her iki dünyanın en iyisini sunar. İster sadece oyun oynayın ister sadece yaratın, isterseniz de oyun oynayın ve yaratın, artık herkes için mükemmel Razer Blade var.
En Küçüğü
2011 yılında, Razer kalıbı kırdı ve her yere götürülebilen şık ve mobil form faktörünü korurken en yeni oyunları oynatabilen dünyanın ilk gerçek oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Bugün Razer, şu anda mevcut bir NVIDIA RTX 30 serisi dizüstü bilgisayar GPU'su tarafından desteklenen en küçük 15 inçlik oyun laptopunu piyasaya sürerek bu mirası sürdürüyor. Blade Pro 17, yalnızca 19,9 mm x 260 mm x 395 mm boyutlarıyla piyasadaki en ince 17 inç oyun dizüstü bilgisayarlarından biri olmaya devam ediyor ve bu da onu mükemmel bir mobil masaüstü alternatifi haline getiriyor. Her iki dizüstü bilgisayarın kompakt form faktörleri, kullanıcıların masalarından kopmalarına ve oyunlarını her yere götürmelerine olanak tanıyor.
Yeni Razer Blades, küçük form faktörlerinden en iyi şekilde yararlanarak her bir alanı her kullanıcının hayatını kolaylaştıracak bir şeyle paketliyor. Kenarlarda USB-C'den HDMI 2.1'e ve UHS-III SD kart okuyucuya kadar çeşitli girişler bulunur. Böylece kullanıcılar dongle aramadan her şeye bağlanabilir. Razer Chroma RGB destekli klavyeler hem üretmek hem de oyun için özelleştirilebilir.
Ek olarak, Razer Blade kullanıcıları, herhangi bir analog kulaklık veya cihaz hoparlörü üzerinden THX® Spatial Audio ile film, müzik veya oyun sesleriyle 360 derecelik bir ses manzarası sunar. Dahili olarak, dizüstü bilgisayarlar, zorlu oyunların ve yaratıcı uygulamaların yükselişine ayak uydurmak için 1TB'a kadar depolama ve 32GB'a kadar bellek seçeneklerine sahiptir.
FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ
Yeni Razer Blade 15, 1699,99$ / 1799,99€'dan başlayan fiyatlarla, 12 Ocak'ta yalnızca Razer.com ve Razer Store konumlarından ön siparişe açılacak. 26 Ocak'tan itibaren ise seçkin perakendecilerden satın alınabilecek.
Yeni Razer Blade Pro 17, 2299,99$ / 2399,99€'danbaşlayan fiyatlarla 12 Ocak'ta yalnızca Razer.com ve Razer Store konumlarında ön siparişe açılacak. 2021 yılının ilk çeyreğinde seçkin perakendecilerden satın alınabilecek.
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