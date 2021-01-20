Razer Blade 15 ve Razer Blade 17 Duyuruldu! İşte Özellikleri!

Yeni nesil Blade 15 ve Blade Pro 17 dizüstü oyun bilgisayarları; yeni duyurulan NVIDIA GeForce RTX 30 serisi kartlar, daha hızlı ekranlar ve şık mobil tasarımla geliyor.