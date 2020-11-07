Razer Book 13 Duyuruldu! İşte Razer Book 13 Özellikleri ve Fiyatı!

Razer'ın bugüne kadarki en verimli dizüstü bilgisayarı; Intel Evo platform doğrulamalı 11. nesil Intel Core işlemcili, dünyanın en ince 13,4" ekran çerçevesi, evrensel bağlantı özelliği ve tüm gün pil ömrü ile üretkenliği ön plana çıkarıyor.