Razer Book 13 Duyuruldu! İşte Razer Book 13 Özellikleri ve Fiyatı!

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer™, bugünün mobil dünyasında hareketli iş yaşamına sahip canlı girişimciler için tasarlanmış yeni, yüksek performanslı ve üretkenliği arttırma amacı taşıyan dizüstü bilgisayarı Razer Book 13'ü duyurdu. Ultra mobil tasarımı, dünyanın en ince 13,4" ekran çerçevesi, Intel® Iris® Xe grafiklere sahip güçlü 11. nesil Intel® Core™ işlemcisi ve sağlam bağlantı özellikleri ile 13 inçlik ultra taşınabilir laptop, kullanıcıların daha fazlasını daha hızlı yapmasını sağlar.
Razer'ın Sistemler İş Biriminin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Brad Wildes "2011'de ilk Razer Blade'in piyasaya sürülmesinden bu yana, Razer, dünya çapındaki hayranlarının zevki için en yüksek performanslı oyun dizüstü bilgisayarlarını sunma konusunda bir miras inşa etti. Bugün ise aynı kaltieyi verimlilik alanında sunmak adına büyük bir ürün ile karşınızdayız" dedi. "Yeni Razer Book 13, son teknoloji oyun makinelerinin geliştirilmesi ve üretilmesinde on yıllık bir deneyimin doruk noktasıdır. Şık, güçlü ve kompakt Razer Book 13, sıkıcı kalabalığın arasından sıyrılarak işyeri çalışanlarına daha öncesunulmamış dizüstü bilgisayar deneyim sunuyor."
İnce. Şık. Mobil.
Mobilite için tasarlanan Razer Book 13, tek bir alüminyum bloğundan oyularak çevik ve dayanıklı hale getirildi, ardından klas bir dokunuş sunmak ve ekstra çizilme direnci sağlamak için cıva beyazı (mercury white) renkte kaplama ile anotlandı. Razer Book 13, 1.3 kg'nın altında olan kompakt bir arkadaştır ve yalnızca 1,52 cm inceliğiyle her yere zahmetsizce taşınabilir. Klavye, sadece istediğiniz tuşları aydınlatmak veya tüm cihazda size özel bir dokunuş sağlamak için her tuşun ayrı ayrı özelleştirilebildiği Razer Chroma RGB arka aydınlatma özelliğine sahiptir.
Klavyenin yanlarında, akıllı amplifikatör teknolojisi ile güçlendirilmiş ve zengin, sürükleyici 360 derece ses sağlayan THX® Spatial Audio özelliğine sahip iki güçlü hoparlör bulunur. THX Spatial Audio, 3,5 mm kulaklıktan üzerinden de mevcuttur. Önde ve ortada, her tıklamayı ve kaydırmayı sorunsuz ve doğru hale getirmek için Windows Precision Sürücülere sahip geniş bir touchpad bulunur.
Üretme gücü
Ultra kompakt 13 inçlik dizüstü bilgisayarın belirli modelleri içinde, Intel® Turbo Boost ile 4.7 GHz'e kadar saat hızları sağlayabilen, Intel® Core ™ i7-1165G7'ye kadar çıkan en yeni 11. nesil Intel Core işlemci bulunur. Tamamen yeni işlemci, önceki nesilden daha hızlı ve daha verimli olup, kullanıcıların şarj cihazlarına uzanmak zorunda kalmadan daha uzun süre daha fazla iş yapmasını sağlar. Yeni Intel Core işlemciyle birlikte, kullanıcıları içine çekebilecek güzel, sürükleyici dünyalar yaratabilen yeni ve geliştirilmiş Iris™ Xe tümleşik grafikler de geliyor. Ultra ince dizüstü bilgisayarın yük altında serin ve sessiz kalmasını sağlamak için işlemci, ortam ısısını ve gürültü emisyonlarını azaltan Razer'ın benzersiz bir buhar odası soğutma çözümü ile donatılmıştır.
Razer Book 13, yoğun çoklu görevleri üstlenmek, yoğun üretkenliğe dayalı projeleri yönetmek ve yaratıcı uygulamalarda performansı artırmak için 16 GB'a kadar bellekle birlikte gelir. 13 inçlik ultra taşınabilir cihaz ayrıca 512 GB'a kadar ışık hızında SSD depolama ile donatılmıştır ve kullanıcıların programlara, dosyalara ve diğer ortamlara beklemek zorunda kalmadan hızla erişmesine olanak tanır.
Evrimi Deneyimleyin
Razer Book 13'ün her modeli rahatlık ve verimlilik göz önünde bulundurularak tasarlanırken, dokunmatik modeller Intel® Evo™ platform doğrulamasına sahiptir. Intel Evo™ özelliğine sahip dizüstü bilgisayarlar çalışmaya hızlı bir şekilde devam etmek için, bir saniyeden daha kısa sürede uyandırma teknolojisi, FHD ekranlı tasarımla pil ömründen en az 9 saat yararlanma özelliğine sahip seçkin bir mobil cihaz sınıfıdır. Öte yandan 30 dakikalık şarjla 4 saat veya daha fazla pil ömrü¹ de sunar.
Intel Client Computing Group Başkan Yardımcısı ve Mobil İnovasyon Müdürü Joshua Newman, "Ortak mühendislik desteği ile geliştirilen ve işleri halletmek için en iyi ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar olduğu doğrulanan Intel Evo platformları, insanların dizüstü bilgisayarlarından beklemesi gereken deneyimleri daha yüksek bir seviyeye taşıdı" dedi. "Yeni Razer Book 13 gibi Intel Evo tarafından doğrulanmış tasarımlar, gecikmeleri, dikkat dağınıklığını ve şarj cihazlarına olan bağımlılığı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için tasarlanırken bulunduğunuz her yerde olağanüstü deneyimler sağlamayı amaçlıyor."
Tam Ekran Konforu
Razer Book 13, Intel® Iris® Xe grafiklerinden tam olarak yararlanmak için 13.4'' panelde bulunabilecek dünyanın en ince çerçevesine ve 16:10 en boy oranına sahip özel olarak kalibre edilmiş bir 13.4" ekrana sahiptir. Neredeyse çerçevesiz ekran, dokunmatik olmayan Full HD+ konfigürasyondan UHD+ dokunmatik konfigürasyona kadar farklı versiyonlarda mevcuttur. Her bir ekran fabrikada özel olarak kalibre edilmiştir ve her biri gerçekten dikkat çekici bir izleme deneyimi için SRGB renk alanının %100'ünü kapsar. Razer Book 13'ün dokunmatik konfigürasyonları, daha fazla dayanıklılık ve görünürlük için yansıma önleyici kaplamalı Gorilla® Glass 6 ile donatılmıştır. Ekranın üst kısmında, hızlı ve güvenli erişimin yanı sıra kristal netliğinde video konferans veya uzaktan öğrenme için 4 mikrofon dizisine ve Windows Hello entegrasyonuna sahip bir HD web kamerası bulunur.
Adaptörlerden bağımsız bağlantılar
Ultra taşınabilir cihaz; iki Thunderbolt™ 4 bağlantı noktası (USB-C), bir USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktası, 3,5 mm birleşik bağlantı noktası ve tam boyutlu bir HDMI 2.0 bağlantı noktası ile kaplı olduğundan, Razer Book 13'ün sahipleri dongle'larını evde bırakabilirler. Ek olarak, ultra taşınabilir cihaz depolama alanını hızlı bir şekilde genişletmek ya da bir kameradan veya telefondan dosya aktarmak için bir microSD kart yuvasına sahiptir. Dahili olarak Razer Book 13, hızlı, güvenilir ve kullanışlı kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 dahil olmak üzere en yeni kablosuz protokollere sahip Intel® Wi-Fi 6 AX 201 kablosuz karta sahiptir.
Tamamen yeni Razer Book 13, stil ile donanımsal zengiliği bir araya getirirken kullanıcılara üretkenlik için geliştirilmiş dizüstü bilgisayarının neler sunabileceğini yeniden belirliyor.
FİYAT ve SATIŞA ÇIKIŞ
Razer Book 13 Intel® Core ™ i5 yapılandırması 1.199.99 $/ 1.299.99 € etiketi ile başlayan fiyatlara sahiptir ve Kasım 2020'de sadece Razer.com ve dünya çapında RazerStore perakende satış noktalarında satışa sunulacak.
Razer Book 13 Intel® Core™ i7 yapılandırmaları 1599,99$ / 1699,99€ etiketi ile başlayan fiyatlara sahiptir ve Kasım 2020'de Razer.com, RazerStore perakende mağazaları ile Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa, Asya-Pasifik ve Çin'deki seçkin perakendecilerde satışa sunulacaktır.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın