Razer, Ekmek Kızartma Makinesi Yapacak
Razer'ın daha önce bir şaka olarak ortaya çıkarttığı bu cihaz, şimdi gerçek oluyor!
- Ercan Uğurlu
Razer, oyuncuların çok sevdiği ve ürünlerini beğendiği bir marka. Güçlü oyuncu aksesuarları olsun, dizüstü bilgisayar platformları olsun ve hatta Razer Phone akıllı telefonu olsun, oyuncuların beklentilerini boşa çıkatmayan şirket, şimdi ise görünüşe göre kahvaltı masalarına geliyor.Gelen haberlere göre Razer, ekmek kızartma makinesi fikrine sıcak bakıyor. Peki, neden ekmek kızartma makinesi?
Razer'ın ekmek kızartma makinesi fikrinin ortaya çıkması, 2016 yılında 1 Nisan'da Razer tarafından ortaya atılan bir şakaya dayanıyor. O zamanlar Razer Toaster adında bir ekmek kızartma makinesini ortaya atan şirket, sonrasında fanlar tarafından çok sayıda olumlu tepki almış. İşletim bu noktaya gelmesinin sebebi de, fanların baskısı.
Mark Withers adında bir Razer hayranının Razer Toaster için kurduğu Facebook sayfası çok fazla ilgi görmüş ve sonunda Razer kurusu Min-Liang Tan da buna dayanamayarak, Razer'ın bir ekmek kızartma makinesi üreteceğini Facebook'ta açıklamış. Bunun için tasarımcılarını ve mühendislerini bir araya getireceğini açıklana Tan, bu projenin birkaç yılı alacağını da sözlerine eklemiş.
Elbette Razer'ın üretim bandında olmayan yeni bir ürün üretmesi biraz zaman alacaktır. Ancak Razer'ın sadece ekmek kızartma makinesi üretme fikri ile bu işe girme ihtimali düşük. Razer elektrikli ev aletleri pazarına girerse, muhtemelen daha fazlasıyla karşımıza çıkacaktır.
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