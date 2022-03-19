Razer Gold ile Call of Duty: Mobile'a Özel Fırsatlar

RazerCon 2021'deki ortaklığı ve geçen aralık ayındaki Call of Duty®: Mobile World Championship Finals sponsorluğunu duyurulmasının ardından, oyuncular için dünyanın lider yaşam tarzı markası Razer (Hong Kong Stok Kodu: 1337) bugün de Call of Duty®: Mobile için hazırlanan Razer Gold Lock And Loaded etkinliğini açıkladı. 16 Mart- 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik, oyunculara Razer Gold sayesinde özel ödüller ve bonuslar sunacak.
Call of Duty®: Mobile Lock And Loaded promosyonu, oyunculara indirimler, sınırlı sayıda oyun içi öğeler ve yalnızca Razer Gold'da bulunan gelişmiş ödüller gibi özel avantajlara erişim sağlayacak.
Dünya çapındaki oyuncular için önde gelen sanal para olan Razer Gold, promosyon süresi boyunca Razer Gold kullanarak COD Puanlarını recharge eden oyunculara, 10 ABD doları üst sınırını geçemeyecek şekilde %25 indirim sunacak. Yeni Razer Gold kullanıcıları ise, Razer Gold kullanarak minimum 10 ABD doları değerinde COD Puanı recharge ettiklerinde Razer tarzında savaşa girmek için Razer markalı özel bir oyun içi paraşüt edinecekler.
Lock And Loaded etkinliği boyunca oyuncular COD Puanlarını Razer Gold aracılığıyla recharge ettiklerinde iki katı Razer Silver kazanacaklar ve bu puanları etkileyici Razer oyun çevre birimleri için kullanabilecekler. Sadece COD puan alımları için özel olan bu durum, promosyon süresi boyunca sınırsız olacak.
30 Mart ile 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Razer BlackShark V2 Special Edition eSpor oyuncu kulaklığı veya Razer Opus X Aktif Gürültü Önleme kulaklığı satın alan hayranlar, Call of Duty®: Mobil'in de dahil olduğu 42.000'den fazla oyunda kullanabilecekleri 20 ABD doları tutarında bonus Razer Gold kazanacaklar.
Call of Duty®: Mobile Lock And Loaded promosyonu hakkında daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz.
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