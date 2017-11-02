Razer Phone, 120Hz Ekran, Çift Kamerayla Geldi
Razer Phone, 120Hz ekran, 8GB RAM gibi etkileyici özelliklerle tanıtıldı!
Donanım üreticisi, bir süredir ipuçları verdiği Razer Phone'u tanıtarak akıllı telefonlara ilk adımını attı. Resimlerde de görebileceğiniz üzere yeni telefon, Razer'ın bu sene satın aldığı Nextbit'in Robin'ine oldukça benziyor.
120Hz Ultramotion Display ekranla gelen cihaz, bu uyarlamalı tazeleme teknolojisi sayesinde "grafik işlemciyi ve ekranı senkronize ediyor". Böylece ghosting, yırtılma efekti, hareket gecikmesi yaşanmadığı gibi pil ömrü de uzuyor. Razer Phone, çift ön hoparlörüyle ses konusunda da hayal kırıklığı yaşatmıyor. Snapdragon 835 işlemci ve 8GB RAM'den faydalanan cihaz, bu özellikleriyle bir anda Galaxy S8, Galaxy Note 8, LG V30 gibi en üst seviye telefonlarla aynı seviyeye yükseliyor.
4.000mAh'lik pille gelen cihaz, Qualcomm'un Quick Charge 4+ teknolojisi sayesinde 1 saatte yüzde 0'dan yüzde 85'e şarj olabiliyor. Telefonun arka yüzünde biri geniş açılı, diğeri ise telefoto olmak üzere bir çift 12MP sensör bulunuyor.
Razer Phone'un diğer özellikleri arasında 64GB depolama alanı ve microSD desteği, 8MP ön kamera, güç düğmesiyle bütünleşik parmak izi tarayıcısı, Android 7.1.1 (Oreo, 2018'in ilk çeyreğinde gelecek), 197 gram.
Telefon, 17 Kasım'da Avrupa ve ABD'de 699 dolar fiyatla satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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