Razer Phone 2 bu yıl bitmeden sunulabilir...
Heyecan uyandıran oyun telefonu Razer Phone'un yeni sürümü, bu yıl bitmeden tanıtılacak gibi görünüyor!
Razer Phone artık neredeyse bir yaşında ve Razer'in Küresel Başkan Yardımcısı Chen Xiaoping'in konuşmasından da anlaşıldığı üzere yeni bir modelin sunulma tarihi yaklaşıyor.
ChinaJoy 2018'de (dijital bir eğlence sergisi) konuşan yönetici, Razer Phone 2'nin MyDrivers'ın söylediğine göre 2018'in sonunda Çin'de piyasaya sürülebileceğini açıkladı.
Chen, telefonun en son Qualcomm çipsetini kullanacağını da sözlerine ekledi. Bu, Sony Xperia XZ2 ve HTC U12 Plus modellerinde bulunan Snapdragon 845 cep telefonunun aynısı anlamına geliyor ancak eğer telefon bir kaç ay boyunca piyasaya sürülmez ise söylentileri bulunan Snapdragon 855'i kullanabilir.
Razer Phone 2 yada özellikleriyle ilgili başka bir bilgi verilmedi, ancak orijinal Razer Phone'da bulunması nedeniyle muhtemelen en az 8GB RAM ve 120Hz QHD ekrana sahip, oyun için tasarlanan üst seviye bir telefon olması beklenebilir.
Telefonun bu yılın tam olarak hangi kısmında sunulacağı konusunda ise en iyi tahmin Kasım ayı gibi gözüküyor. Bunun sebebi de orijinal Razer Phone'un Kasım 2017'de sunulmuş olması. Ancak başka bir sızıntı da Eylül ayının başlangıcında gerçekleşecek IFA 2018'i muhtemel olarak işaret ediyor.
Tabii ki, Chen sadece bir Çin yayımından bahsetmiş olsa da, telefonun dünyanın geri kalanına sunulmamasının mümkün olmadığı tahmin edilebilir. Ancak telefonun küresel yayımı için bir süre daha beklememiz gerekebilir...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın